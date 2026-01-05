Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος στη Βενεζουέλα Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει να απελευθερωθούν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, που απήχθησαν προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, και οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε προχθές σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον νεοϋορκέζου δικαστή αργότερα εντός της ημέρας.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της. Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Βενεζουέλα: Τι ζήτησε η Ροντρίγκες από τις ΗΠΑ

Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, και χθες βράδυ συγκάλεσε το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό.

Η Ροντρίγκες συνηγόρησε χθες Κυριακή υπέρ ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ, μεταδίδει το ΑΠΕ. «Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η κ. Ροντρίγκες μέσω Telegram, στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV εικονίζεται η Ντέλσι Ροντρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.