newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μακρόν για Βενεζουέλα: Καλή είδηση η απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλά δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο των ΗΠΑ
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 14:02

Μακρόν για Βενεζουέλα: Καλή είδηση η απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλά δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο των ΗΠΑ

Ο Μακρόν, επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση για τη Βενεζουέλα, που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από την Γαλλία, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία των λαών», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Μοντ Μπρεζόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι η απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», πρόσθεσε η εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους. «Καταχράσθηκε την ελευθερία του λαού του και έκλεψε τις εκλογές του 2024», είπε.

«Κατά τρίτον, η Γαλλία υποστηρίζει την λαϊκή κυριαρχία και η λαϊκή κυριαρχία εκφράσθηκε το 2024», στις προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε, σύμφωνα με το Παρίσι αλλά και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, αν και ο Νικολάς Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε νικητής. «Αν υπάρξει μετάβαση, τότε ο νικητής του 2024 πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο», δήλωσε κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο.

Οι αρχικές δηλώσεις Μακρόν που επικρίθηκαν

Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Σάββατο, μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά την διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο πρόεδρος Μακρόν επέμεινε να μιλά για «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση» στην Βενεζουέλα λέγοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας «δεν μπορεί παρά να χαίρεται που απαλλάχθηκε από την δικτατορία του Μαδούρο».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει ότι η αμερικανική επιχείρηση «αντιβαίνει» στο διεθνές δίκαιο.

Τα μηνύματα του προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού πρέπει να ενταχθούν σε μία «συνέχεια», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας ήταν αποτέλεσμα συντονισμού με τον Εμανουέλ Μακρόν και ότι έτυχαν της έγκρισής του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας
Κόσμος 05.01.26

Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες. Όμως αν θέλουμε να την κατανοήσουμε πιο καθαρά, πρέπει να πάμε 200 χρόνια πίσω - στο Δόγμα Μονρόε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο