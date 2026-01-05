newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 12:10

Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Το CNN αναλύει την κατάσταση που έχει προκύψει μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παράτολμης επέμβασης στη Βενεζουέλα

Το αμερικάνικο μέσο αρχικά συγκρίνει τις αμερικάνικες επεμβάσεις σε Βενεζουέλα και Ιράκ και σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν ακολουθούν την ίδια τακτική.

Αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Ουάσινγκτον είναι ο αποκεφαλισμός της βενεζουελάνικης ηγεσίας και ο εξαναγκασμός όσων απομένουν να υποκύψουν στο νέο «δόγμα Μονρόε», να υποταχθούν δηλαδή στο όνειρο του Ντόναλντ Τραμπ για ένα υπάκουο, φιλικό προς τη στρατηγική MAGA Δυτικό Ημισφαίριο, όπως χαρακτηριστικά γράφει το CNN.

Ο βασικός στόχος του Τραμπ είναι η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο και ο στρατός της Βενεζουέλας έχουν αναγνωρίσει ως την προσωρινή πρόεδρο της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κυβερνούν τη Βενεζουέλα μέσω της πίεσης στην Ροντρίγκες.

«Μη με ρωτάτε ποιος είναι επικεφαλής, γιατί θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε επικεφαλής. Εμείς είμαστε επικεφαλής», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σκλήρυνση της γραμμής από τον Τραμπ

Το CNN σημειώνει ότι η εικόνα ενός Αμερικανού προέδρου που ισχυρίζεται ότι είναι «επικεφαλής» ενός κυρίαρχου κράτους που βρίσκεται περίπου 1.000 μίλια μακριά από την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ δείχνει πόσο ο Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση της χώρας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και αποκαλύπτει τη φιλοδοξία του για επέκταση των εξουσιών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αισθάνεται ενθαρρυμένος από την επιδρομή στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι η Κολομβία είναι «πολύ άρρωστη» και ότι «το Μεξικό πρέπει να βάλει τάξη στα πράγματα».

Ο Στέφεν Κόλινσον, ο αναλυτής του CNN, σημειώνει ότι η συνεργασία με όσους απέμειναν από την κυβέρνηση Μαδούρο μπορεί να απαιτεί λιγότερο αίμα και πόρους από ό,τι χρειάστηκε στους αποτυχημένους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η επιλογή δεν έχει τις δικές της δυσκολίες και αβεβαιότητες, δεδομένου του ασταθούς πολιτικού τοπίου.

Μία από τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής, λέει ο Κόλινσον, είναι η απομάκρυνση των ΗΠΑ από το δημοκρατικό κίνημα, όπως το ονομάζει, στη Βενεζουέλα.

Ο αναλυτής του CNN, στη συνέχεια, γράφει για το πώς αντιμετώπισαν την αμερικάνικη επίθεση στη Βενεζουέλα Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί.

Οι πρώτοι ήταν οργισμένοι επειδή ο Τραμπ δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου, ενώ οι δεύτεροι για την ώρα φαίνεται να στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Κόλινσον σημειώνει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί αν αυτή η περιπέτεια εξωτερικής πολιτικής, όπως τη χαρακτηρίζει, θα διευρύνει τις διαιρέσεις στο κίνημα MAGA.

Σε τεντωμένο σκοινί

Ο αναλυτής του CNN εκτιμά ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παράτολμης επέμβασης στη Βενεζουέλα.

Θα πρέπει να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκοινί μεταξύ της εξασφάλισης μιας σταθερής πηγής εξουσίας στο Καράκας και της αποφυγής εκκαθαρίσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της κυβέρνησης και σε εμφύλιες συγκρούσεις, κάτι που θα μετέτρεπε τον τελευταίο θρίαμβο του Τραμπ σε πολιτική καταστροφή, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει μια «ασφαλής» πολιτική μετάβαση, προκάλεσε μια καταιγίδα.

Επίσης, προκάλεσε νέους φόβους για τον ιμπεριαλισμό του 21ου αιώνα, με την επιμονή του Αμερικανού προέδρου να εξασφαλίσει για τις ΗΠΑ ένα μέρος των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Όπως σημειώνει το CNN, αλλά και άλλα διεθνή μέσα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις Τραμπ περί «διοίκησης».

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν σε «καραντίνα» τη Βενεζουέλα όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου, έτσι ώστε να αναγκάσουν την κυβέρνηση της χώρας να υπακούσει στις διαταγές του Τραμπ.

Μάρκο Ρούμπιο και Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στόχος της Ουάσινγκτον

Εν ολίγοις, γράφει το CNN, το σχέδιο του Τραμπ για τη Βενεζουέλα είναι να εξαναγκάσει την προσωρινή πρόεδρο να γίνει όργανο της εξουσίας του μέσα στη χώρα της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο CBS News το Σάββατο, «ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους» και «θα είναι σε θέση να καθορίσει τα επόμενα βήματά μας».

Η Ουάσινγκτον θέλει έναν εταίρο στο Καράκας για να προχωρήσει τις συμφωνίες που ο Μαδούρο αρνήθηκε.

«Απλά δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί του. Δεν είναι άτομο που τήρησε ποτέ καμία από τις συμφωνίες που έκανε», δήλωσε ο Ρούμπιο στο CBS.

Στη θεωρία, γράφει το CNN, είναι σωστό ότι η Ροντρίγκες ή κάποιος άλλος αξιωματούχος στη Βενεζουέλα μπορεί να αποδεχθούν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Άλλωστε, κανένας δεν γνωρίζει τις παρασκηνιακές ενέργειες και τις συνομιλίες των Αμερικανών διπλωματών με στελέχη της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα.

Πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι η Ροντρίγκες ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους που είχαν ξεχωρίσει οι ΗΠΑ για μια πιο σταθερή διακυβέρνηση στη χώρα.

Ωστόσο, η αντιπρόεδρος έχει εκφράσει δημοσίως την κατακραυγή της για την ανατροπή του Μαδούρο, ενώ και άλλα σημαντικά πρόσωπα έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της χώρας.

Η Ροντρίγκες, ίσως, χρειαστεί να αποφύγει οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη ανυπακοής για να παραμείνει ασφαλής στη Βενεζουέλα, εκτιμά το CNN.

Αφού την παρουσίασε ως συνεργάσιμη το Σάββατο, ο Τραμπ προχώρησε στην εκτόξευση μιας ξεκάθαρης απειλής την Κυριακή.

«Αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ ακριβά, πιθανώς περισσότερο από τον Μαδούρο», δήλωσε στο The Atlantic.

Την Κυριακή το βράδυ, η Ροντρίγκες εξέδωσε μια πιο συμβιβαστική δήλωση, προσφέροντας ένα «πρόγραμμα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η προσωρινή πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ιδρύθηκε και μια επιτροπή «υψηλού επιπέδου» για την απελευθέρωση του Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σε ποιον να στηριχτούν

Ο Τραμπ και αρκετά σημαντικά μέλη της κυβέρνησής του έχουν προειδοποιήσει ότι αν οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας δεν συνεργαστούν, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει μια άλλη, μεγαλύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι απειλές τους εγείρουν ένα βασικό ερώτημα, γράφει το CNN.

Μπορεί πραγματικά η Ουάσιγκτον να αναγκάσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να συμμορφωθούν μέσω της παρουσίας του αμερικάνικου στόλου, επιδρομών ειδικών δυνάμεων, επιχειρήσεων μυστικών υπηρεσιών ή της απειλής αεροπορικών επιθέσεων;

Ο Ίβο Ντάαλντερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι είναι αδύνατο για την κυβέρνηση Τραμπ να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα χωρίς να διαθέσει τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή διακυβέρνησή της.

«Αυτή η απόκλιση μεταξύ των μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει και των στόχων που έχουμε θέσει θα μας βγει σε κακό», είπε ο Ντάαλντερ.

Φαίνεται ήδη ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν για άλλη μια φορά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους — τη δημιουργία σχεδίων που φαίνονται σωστά στην Ουάσινγκτον, αλλά διαλύονται όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα μιας ξένης χώρας.

Το CNN, επικαλούμενο δηλώσεις αναλυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση πώς η Ντέλσι Ροντρίγκες θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους στηρίζεται σε πήλινα πόδια.

Τέλος, το αμερικάνικο μέσο αναφέρεται σε αυτό που εξέπληξε πολλούς. Την υποτιμητική δήλωση του Τραμπ για τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης «δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό εντός της χώρας. Είναι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό».

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας
Κόσμος 05.01.26

Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες. Όμως αν θέλουμε να την κατανοήσουμε πιο καθαρά, πρέπει να πάμε 200 χρόνια πίσω - στο Δόγμα Μονρόε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Micro-retirement: η νέα ταξιδιωτική τάση της Gen Z που απαντά στην επαγγελματική εξουθένωση
Προορισμοί και προϋποθέσεις 05.01.26

Micro-retirement, η νέα ταξιδιωτική τάση της Gen Z που απαντά στην επαγγελματική εξουθένωση

Πώς οι νέοι της Gen Z ξαναγράφουν το ταξίδι και επαναπροσδιορίζουν τα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής - Από τη Λισαβόνα στην Τασκένδη, η ποιοτική ζωή χαμηλού κόστους φαντάζει εφικτή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: 2 άμαχοι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας
Κίεβο 05.01.26

2 άμαχοι νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν χρειάζεται επέμβαση στην Κούβα γιατί μοιάζει έτοιμη να πέσει
Ενδεχόμενο επέμβασης 05.01.26

Η Κούβα μοιάζει έτοιμη να πέσει, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Κούβα μοιάζει έτοιμη να πέσει και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί να επέμβουν οι ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι κατά την επιχείρηση για την απαγωγή του Μαδούρο σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Ο Πέτρο καταγγέλλει την απαγωγή Μαδούρο
Στρατιωτική δράση 05.01.26

Απειλεί την Κολομβία τώρα ο Τραμπ ενώ ο Πέτρο καταγγέλλει την απαγωγή Μαδούρο

«Χωρίς καμία νομική βάση» η απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει ο Πέτρο, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άρρωστο τύπο» και απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς
Περιφέρεια Λίπετσκ 05.01.26

Ουκρανικά drones πλήττουν βιομηχανική ζώνη στη Ρωσία

Βιομηχανική ζώνη στη Ρωσία έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους και drones, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα» αλλά «όχι επαρκές» η αιχμαλώτιση Μαδούρο από τις ΗΠΑ, για τον δεξιό Ουρούτια
Δηλώνει πρόεδρος 05.01.26

Δεν είναι «επαρκές» βήμα η αιχμαλώτιση Μαδούρο, για τον δεξιό Ουρούτια

Πρόεδρος της Βενεζουέλας και αρχηγός του στρατού της δηλώνει ο δεξιός αντιπολιτευόμενος Ουρούτια, ο οποίος κρίνει πως η αιχμαλώτιση του Μαδούρο από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί «επαρκές» βήμα.

Σύνταξη
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
