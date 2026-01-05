Το CNN αναλύει την κατάσταση που έχει προκύψει μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παράτολμης επέμβασης στη Βενεζουέλα

Το αμερικάνικο μέσο αρχικά συγκρίνει τις αμερικάνικες επεμβάσεις σε Βενεζουέλα και Ιράκ και σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν ακολουθούν την ίδια τακτική.

Αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Ουάσινγκτον είναι ο αποκεφαλισμός της βενεζουελάνικης ηγεσίας και ο εξαναγκασμός όσων απομένουν να υποκύψουν στο νέο «δόγμα Μονρόε», να υποταχθούν δηλαδή στο όνειρο του Ντόναλντ Τραμπ για ένα υπάκουο, φιλικό προς τη στρατηγική MAGA Δυτικό Ημισφαίριο, όπως χαρακτηριστικά γράφει το CNN.

Ο βασικός στόχος του Τραμπ είναι η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο και ο στρατός της Βενεζουέλας έχουν αναγνωρίσει ως την προσωρινή πρόεδρο της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κυβερνούν τη Βενεζουέλα μέσω της πίεσης στην Ροντρίγκες.

«Μη με ρωτάτε ποιος είναι επικεφαλής, γιατί θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε επικεφαλής. Εμείς είμαστε επικεφαλής», πρόσθεσε.

Σκλήρυνση της γραμμής από τον Τραμπ

Το CNN σημειώνει ότι η εικόνα ενός Αμερικανού προέδρου που ισχυρίζεται ότι είναι «επικεφαλής» ενός κυρίαρχου κράτους που βρίσκεται περίπου 1.000 μίλια μακριά από την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ δείχνει πόσο ο Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση της χώρας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και αποκαλύπτει τη φιλοδοξία του για επέκταση των εξουσιών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αισθάνεται ενθαρρυμένος από την επιδρομή στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι η Κολομβία είναι «πολύ άρρωστη» και ότι «το Μεξικό πρέπει να βάλει τάξη στα πράγματα».

Ο Στέφεν Κόλινσον, ο αναλυτής του CNN, σημειώνει ότι η συνεργασία με όσους απέμειναν από την κυβέρνηση Μαδούρο μπορεί να απαιτεί λιγότερο αίμα και πόρους από ό,τι χρειάστηκε στους αποτυχημένους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η επιλογή δεν έχει τις δικές της δυσκολίες και αβεβαιότητες, δεδομένου του ασταθούς πολιτικού τοπίου.

Μία από τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής, λέει ο Κόλινσον, είναι η απομάκρυνση των ΗΠΑ από το δημοκρατικό κίνημα, όπως το ονομάζει, στη Βενεζουέλα.

Ο αναλυτής του CNN, στη συνέχεια, γράφει για το πώς αντιμετώπισαν την αμερικάνικη επίθεση στη Βενεζουέλα Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί.

Οι πρώτοι ήταν οργισμένοι επειδή ο Τραμπ δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου, ενώ οι δεύτεροι για την ώρα φαίνεται να στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Κόλινσον σημειώνει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί αν αυτή η περιπέτεια εξωτερικής πολιτικής, όπως τη χαρακτηρίζει, θα διευρύνει τις διαιρέσεις στο κίνημα MAGA.

Σε τεντωμένο σκοινί

Ο αναλυτής του CNN εκτιμά ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παράτολμης επέμβασης στη Βενεζουέλα.

Θα πρέπει να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκοινί μεταξύ της εξασφάλισης μιας σταθερής πηγής εξουσίας στο Καράκας και της αποφυγής εκκαθαρίσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της κυβέρνησης και σε εμφύλιες συγκρούσεις, κάτι που θα μετέτρεπε τον τελευταίο θρίαμβο του Τραμπ σε πολιτική καταστροφή, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει μια «ασφαλής» πολιτική μετάβαση, προκάλεσε μια καταιγίδα.

Επίσης, προκάλεσε νέους φόβους για τον ιμπεριαλισμό του 21ου αιώνα, με την επιμονή του Αμερικανού προέδρου να εξασφαλίσει για τις ΗΠΑ ένα μέρος των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Όπως σημειώνει το CNN, αλλά και άλλα διεθνή μέσα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις Τραμπ περί «διοίκησης».

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν σε «καραντίνα» τη Βενεζουέλα όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου, έτσι ώστε να αναγκάσουν την κυβέρνηση της χώρας να υπακούσει στις διαταγές του Τραμπ.

Ο στόχος της Ουάσινγκτον

Εν ολίγοις, γράφει το CNN, το σχέδιο του Τραμπ για τη Βενεζουέλα είναι να εξαναγκάσει την προσωρινή πρόεδρο να γίνει όργανο της εξουσίας του μέσα στη χώρα της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο CBS News το Σάββατο, «ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους» και «θα είναι σε θέση να καθορίσει τα επόμενα βήματά μας».

Η Ουάσινγκτον θέλει έναν εταίρο στο Καράκας για να προχωρήσει τις συμφωνίες που ο Μαδούρο αρνήθηκε.

«Απλά δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί του. Δεν είναι άτομο που τήρησε ποτέ καμία από τις συμφωνίες που έκανε», δήλωσε ο Ρούμπιο στο CBS.

Στη θεωρία, γράφει το CNN, είναι σωστό ότι η Ροντρίγκες ή κάποιος άλλος αξιωματούχος στη Βενεζουέλα μπορεί να αποδεχθούν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Άλλωστε, κανένας δεν γνωρίζει τις παρασκηνιακές ενέργειες και τις συνομιλίες των Αμερικανών διπλωματών με στελέχη της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα.

Πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι η Ροντρίγκες ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους που είχαν ξεχωρίσει οι ΗΠΑ για μια πιο σταθερή διακυβέρνηση στη χώρα.

Ωστόσο, η αντιπρόεδρος έχει εκφράσει δημοσίως την κατακραυγή της για την ανατροπή του Μαδούρο, ενώ και άλλα σημαντικά πρόσωπα έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της χώρας.

Η Ροντρίγκες, ίσως, χρειαστεί να αποφύγει οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη ανυπακοής για να παραμείνει ασφαλής στη Βενεζουέλα, εκτιμά το CNN.

Αφού την παρουσίασε ως συνεργάσιμη το Σάββατο, ο Τραμπ προχώρησε στην εκτόξευση μιας ξεκάθαρης απειλής την Κυριακή.

«Αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ ακριβά, πιθανώς περισσότερο από τον Μαδούρο», δήλωσε στο The Atlantic.

Την Κυριακή το βράδυ, η Ροντρίγκες εξέδωσε μια πιο συμβιβαστική δήλωση, προσφέροντας ένα «πρόγραμμα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η προσωρινή πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ιδρύθηκε και μια επιτροπή «υψηλού επιπέδου» για την απελευθέρωση του Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σε ποιον να στηριχτούν

Ο Τραμπ και αρκετά σημαντικά μέλη της κυβέρνησής του έχουν προειδοποιήσει ότι αν οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας δεν συνεργαστούν, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει μια άλλη, μεγαλύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι απειλές τους εγείρουν ένα βασικό ερώτημα, γράφει το CNN.

Μπορεί πραγματικά η Ουάσιγκτον να αναγκάσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να συμμορφωθούν μέσω της παρουσίας του αμερικάνικου στόλου, επιδρομών ειδικών δυνάμεων, επιχειρήσεων μυστικών υπηρεσιών ή της απειλής αεροπορικών επιθέσεων;

Ο Ίβο Ντάαλντερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι είναι αδύνατο για την κυβέρνηση Τραμπ να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα χωρίς να διαθέσει τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή διακυβέρνησή της.

«Αυτή η απόκλιση μεταξύ των μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει και των στόχων που έχουμε θέσει θα μας βγει σε κακό», είπε ο Ντάαλντερ.

Φαίνεται ήδη ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν για άλλη μια φορά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους — τη δημιουργία σχεδίων που φαίνονται σωστά στην Ουάσινγκτον, αλλά διαλύονται όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα μιας ξένης χώρας.

Το CNN, επικαλούμενο δηλώσεις αναλυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση πώς η Ντέλσι Ροντρίγκες θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους στηρίζεται σε πήλινα πόδια.

Τέλος, το αμερικάνικο μέσο αναφέρεται σε αυτό που εξέπληξε πολλούς. Την υποτιμητική δήλωση του Τραμπ για τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης «δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό εντός της χώρας. Είναι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό».