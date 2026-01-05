newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 20:06

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») -ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας- ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

inWellness
inTown
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
«Δημοκρατική μετάβαση» 05.01.26

Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;

Οι ηγέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα, καθώς η υποστήριξη για την απομάκρυνση του Μαδούρο συνδυάζεται δύσκολα με την εκδήλωση υποστήριξης προς το διεθνές δίκαιο

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ
Ο διάδοχός του 05.01.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ακόμη έναν στενό συνεργάτη του αντικαθιστά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει ξεκινήσει σαρωτικό «ανασχηματισμό» προσώπων σε κρίσιμες υπουργικές θέσεις και υπηρεσίες. Υποστηρίζει ότι του ανέθεσε «ασύμμετρες επιχειρήσεις».

Σύνταξη
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος» – Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη
Live οι εξελίξεις 05.01.26 Upd: 21:09

Μαδούρο: «Είμαι αθώος» - Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη

Αθώοι δήλωσαν ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξία στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξία στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26

Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
