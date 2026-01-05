Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Στο επίκεντρο μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

Ο 92χρονος δικαστής, γνωστός για τις αποφάσεις του που συχνά θέτουν όρια στην εκτελεστική εξουσία, προεδρεύει πλέον στην υπόθεση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, ιδίως λόγω της προηγούμενης σύγκρουσής του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα απελάσεων και πολιτικών δικαιωμάτων.

Οι αποφάσεις που έφεραν σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο

Ο Άλβιν Χέλερσταϊν είχε απασχολήσει τα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μπλόκαρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει φοιτητές και ακτιβιστές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Γάζα.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι σχεδιαζόμενες απελάσεις παραβίαζαν τη δέουσα νομική διαδικασία και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με επίκληση έκτακτων εξουσιών.

Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε εμποδίσει επίσης την απέλαση Βενεζουελάνων μεταναστών βάσει του «Νόμου περί Εχθρικών Αλλοδαπών», τονίζοντας ότι η εφαρμογή του νόμου ήταν καταχρηστική και νομικά αβάσιμη.

Αν και δεν εξέτασε μεμονωμένες υποθέσεις ακτιβιστών, η απόφασή του περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρά σε μαζικές απελάσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο.

Η υπόθεση Μαδούρο και οι συνθήκες κράτησης

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Νικολά Μαδούρο συνελήφθη από κομάντος της αμερικανικής Delta Force και μεταφέρθηκε στο Metropolitan Detention Centre (MDC) στο Μπρούκλιν.

Η εγκατάσταση αυτή έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τις συνθήκες κράτησης, με δικαστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να την περιγράφουν ως επικίνδυνη και απάνθρωπη.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων «ναρκοτρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και προμήθεια κοκαΐνης». Αναμένεται αρχικά να κρατηθεί σε απομόνωση και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας, όπου θα περιμένει τη δίκη του σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ήδη ως ιστορική για το δικαστικό σύστημα της Νέας Υόρκης.

🚨🇺🇸🇻🇪 BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro’s trial will be presided over by Jewish Zionist Judge Alvin Hellerstein, who also oversaw most 9/11 civil lawsuits. pic.twitter.com/SDReM36nDh — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 4, 2026

Ένας «όχι συνηθισμένος» δικαστής

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet περιέγραψε τον Χέλερσταϊν ως «όχι έναν συνηθισμένο δικαστή». Ζει μια αυστηρά θρησκευτική εβραϊκή ζωή, τηρεί το Σάββατο και έχει διατελέσει πρόεδρος του Εβραϊκού Κέντρου, μιας από τις σημαντικότερες ορθόδοξες συναγωγές της Νέας Υόρκης.

Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τακτική προσευχή και αγώνες τένις με συναδέλφους ραβίνους, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται συχνά νομικά και δικαστικά ζητήματα.

Παρά το έντονο θρησκευτικό του υπόβαθρο, όσοι τον γνωρίζουν επισημαίνουν ότι δεν επιτρέπει στην προσωπική του ταυτότητα να επηρεάζει τις δικαστικές του αποφάσεις.

Μακρά πορεία στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1933, ο Άλβιν Χέλερσταϊν σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και υπηρέτησε στη στρατιωτική εισαγγελία του αμερικανικού στρατού. Μετά από δεκαετίες ιδιωτικής δικηγορικής πρακτικής, διορίστηκε ομοσπονδιακός δικαστής το 1998 από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, ένα από τα ισχυρότερα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, έχτισε φήμη αυστηρού και σχολαστικού δικαστή. Έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούσαν τις αγωγές των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και σύνθετες υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος.

Αποφάσεις που ξεπερνούν πολιτικές ταυτότητες

Το 2019, ο Χέλερσταϊν προήδρευσε της αστικής αγωγής κατά του παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν, απορρίπτοντας πρόταση συμβιβασμού. Πιο πρόσφατα, καταδίκασε τον Ισραηλινό επιχειρηματία Ολιβιέ Ομέρ για διαφθορά, απορρίπτοντας το αίτημα μείωσης της ποινής του, παρά τα επιχειρήματα περί κινδύνου λόγω θρησκείας και εθνικότητας.

Η στάση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός δικαστή που επιδιώκει να εφαρμόζει τον νόμο ανεξάρτητα από πολιτικές πιέσεις, θρησκευτικές ταυτότητες ή γεωπολιτικές εντάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η δίκη του Νικολά Μαδούρο αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο νομικό, αλλά και πολιτικό ορόσημο για τη σύγχρονη αμερικανική δικαιοσύνη.