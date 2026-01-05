Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή
Στην αίθουσα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, ο Νικολάς Μαδούρο μετέτρεψε την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19:02 (ώρα Ελλάδας) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο.
Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, φορώντας την ειδική στολή των κρατουμένων και μιλώντας μέσω διερμηνέα, δήλωσε επισήμως αθώος για όλες τις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, εισαγωγής κοκαΐνης και οπλοκατοχής που του αποδίδονται.
Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Μαδούρο αμφισβήτησε με απόλυτο τρόπο τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και τη νομιμότητα της σύλληψής του.
Χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματική ασυλία που κατέχει ως αρχηγός κράτους.
Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας την ότι κατασκεύασε μια δικαστική σκευωρία με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας και την κατάλυση της εθνικής της κυριαρχίας.
«Εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας»
Περιέγραψε την αμερικανική επιχείρηση στη χώρα του ως πράξη καθαρής πειρατείας και κατέληξε απευθύνοντας κάλεσμα προς τον λαό και τον στρατό της Βενεζουέλας να προβάλουν αντίσταση στην ξένη παρέμβαση, επιμένοντας ότι ο ίδιος παραμένει ο μοναδικός νόμιμος πρόεδρος της χώρας.
Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον ηγέτη της Βενεζουέλας ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.
Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.
