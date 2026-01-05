Μαδούρο: Αυτό είναι το κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
Βαρύ το κατηγορητήριο για τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά των εδαφών της Βενεζουέλας.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, με κινηματογραφικό τρόπο έφθασαν με ελικόπτερο από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν όπου κρατούνταν στο δικαστήριο του Μανχάταν.
Το Σάββατο, το υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε το νέο κατηγορητήριο εναντίον του απαχθέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τον γιο του Νικολά Μαδούρο Γκερά και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.
Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.
Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.
Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.
Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
