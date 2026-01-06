Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Οι διεθνείς επενδυτές προετοιμάζονται για αναταραχή στην αγορά πετρελαίου, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Και σταθμίζουν τις συνέπειες των αμερικανικών ενεργειών περισσότερο, έναντι της πιθανότητας να αντληθεί στο μέλλον περισσότερο πετρέλαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της επίθεσης είναι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, κάλεσε τις αμερικανικές πετρελαϊκές να «βάλουν το χέρι στην τσέπη» και να επενδύσουν στη βιομηχανία της Βενεζουέλας. Κίνηση που για πολλούς λόγους δεν δείχνουν διατεθειμένες να κάνουν.

Εκτός των προβλημάτων της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν οι Financial Times, η αμερικανική επέμβαση δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Τεράστια αποθέματα, αλλά…

Η Βενεζουέλα παράγει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Οι εξαγωγές της περιορίζονται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τον ναυτικό αποκλεισμό. Όλα αυτά συμβαίνουν, την ώρα που η Βενεζουέλα κατέχει περίπου το 17% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την προσφορά.

Οι επενδυτές πρέπει τώρα να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της επέμβασης των ΗΠΑ στην αγορά πετρελαίου, σε μια εποχή που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι επίκειται πληθώρα προσφοράς αργού. Σύμφωνα με την Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, η επικρατούσα υπόθεση ήταν ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα επηρεάσει τις τιμές, καθώς οι αγορές ανέμεναν την επιστροφή επιπλέον βαρελιών Βενεζουέλας.

«Ο κόσμος θα υποθέσει ότι θα υπάρξει πολύ περισσότερο πετρέλαιο μεσοπρόθεσμα», είπε.

Από την πλευρά του ο αναλυτής της MST Financial, Σαούλ Κάβονιτς, δήλωσε στους Financial Times ότι αναμένει ότι οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά βραχυπρόθεσμα λόγω της ανησυχίας για διαταραχή της αγοράς.

Πρόσθεσε όμως ότι το ασφάλιστρο κινδύνου θα είναι περιορισμένο λόγω των άφθονων αποθεμάτων πετρελαίου που αναμένονταν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αλλά και επειδή οι traders έχουν κουραστεί από «γεωπολιτικούς παράγοντες κινδύνου που δεν καταλήγουν να μεταφράζονται σε πραγματική διαταραχή του εφοδιασμού».

Πτωτική τάση

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν στις αρχές του τρέχοντος έτους, μετά από πτώση 20% το 2025, στο τρέχον επίπεδο του αργού Brent λίγο πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. «Η αγορά είναι τόσο πτωτική όσο ήταν για τουλάχιστον μια δεκαετία», δήλωσε η Αμρίτα Σεν. Και τόνισε ότι, ενώ μπορεί να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μεσοπρόθεσμα, είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική αύξηση βραχυπρόθεσμα.

«Οι εξαγωγές έχουν ήδη μειωθεί στο μισό και ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, επομένως έχετε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, δεν υπάρχει επιπλέον πετρέλαιο».

Από την πλευρά του ο ΟΠΕΚ τηρεί στάση αναμονής και δεν αλλάζει για την ώρα στρατηγική. Οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συμφώνησαν να διατηρήσουν την παύση στις αυξήσεις παραγωγής τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο.

Επίσης, βραχυπρόθεσμα, η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω. Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει απότομα τις εισαγωγές των πρώτων υλών (π.χ. νάφθα) που απαιτούνται για την ανάμειξη του βαρέος αργού πετρελαίου της χώρας για εξαγωγή, αυστηροποιώντας τους λειτουργικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με το Reuters, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα (PDVSA) ζήτησε από ορισμένους εταίρους της κοινοπραξίας να μειώσουν την παραγωγή.

«Έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 200.000 έως 300.000 βαρέλια την ημέρα που έχουν ήδη κλείσει και θα μπορούσε να είναι περισσότερα», δήλωσε η Αμρίτα Σεν. «Σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο κίνδυνος είναι να χάσουμε ακόμη περισσότερη παραγωγή».