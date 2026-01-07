Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ χθες Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία θα πωληθούν στην αγοραία αξία τους και τα έσοδα θα ελέγχονται από τις ΗΠΑ (εικόνα, επάνω, από brazilenergyinsight.com).

Οι προσωρινές αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν το «πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το πετρέλαιο έχει ήδη παραχθεί και τοποθετηθεί σε βαρέλια

Οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν τα έσοδα «προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει λάβει οδηγίες να «εκτελέσει αυτό το σχέδιο αμέσως» και τα βαρέλια «θα παραληφθούν από πλοία αποθήκευσης και θα μεταφερθούν απευθείας σε αποβάθρες εκφόρτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για περισσότερες πληροφορίες.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το πετρέλαιο έχει ήδη παραχθεί και τοποθετηθεί σε βαρέλια. Η μεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται επί του παρόντος σε πλοία και τώρα θα μεταφερθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο για διύλιση.

Αν και τα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ακούγονται πολλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανάλωσαν λίγο πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον τελευταίο μήνα.

Υποχώρησε η τιμή

Αυτή η ποσότητα μπορεί να μειώσει λίγο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά πιθανότατα δεν θα μειώσει τόσο πολύ τις τιμές του φυσικού αερίου των Αμερικανών:

Ο τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποδέσμευσε περίπου τέσσερις έως έξι φορές περισσότερη ποσότητα – 180 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – από το Στρατηγικό Απόθεμα των ΗΠΑ το 2022, γεγονός που μείωσε τις τιμές του φυσικού αερίου μόνο κατά 13 έως 31 σεντς ανά γαλόνι σε διάστημα τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου υποχώρησε περίπου 1 δολάριο το βαρέλι, ή λίγο κάτω από 2%, στα 56 δολάρια, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social.

Η πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών θα μπορούσε να αποφέρει αρκετά έσοδα: το πετρέλαιο της Βενεζουέλας διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στα 55 δολάρια ανά βαρέλι, οπότε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορέσουν να βρουν αγοραστές πρόθυμους να πληρώσουν την τιμή αγοράς, θα μπορούσαν να εισπράξουν από 1,65 έως 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Βενεζουέλα έχει συσσωρεύσει σημαντικά αποθέματα αργού πετρελαίου από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν το εμπάργκο στα τέλη του περασμένου έτους. Ωστόσο, η παράδοση τόσο μεγάλης ποσότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εξαντλήσει τα δικά της αποθέματα.

Αποθήκες και τάνκερ

Το πετρέλαιο σχεδόν σίγουρα προέρχεται τόσο από τις χερσαίες αποθήκες όσο και από ορισμένα από τα κατασχεμένα δεξαμενόπλοια που το μετέφεραν:

Η χώρα έχει αποθηκεύσει χωρητικότητα περίπου 48 εκατομμυρίων βαρελιών και ήταν σχεδόν πλήρης, σύμφωνα με τον Φιλ Φλιν, ανώτερο αναλυτή αγοράς στο Price Futures Group. Τα δεξαμενόπλοια μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια έως 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας.

Δεν είναι σαφές σε ποια χρονική περίοδο η Βενεζουέλα θα παραδώσει το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η μεταφορά θα γίνει γρήγορα επειδή το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πολύ βαρύ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.