Ο Τραμπ, το διεθνές δίκαιο και ο νόμος της ζούγκλας
Opinion 05 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

Ο Τραμπ, το διεθνές δίκαιο και ο νόμος της ζούγκλας

Η Βενεζουέλα ως πεδίο επίδειξης αμερικανικής ισχύος στην εποχή Τραμπ 2.0, το ρήγμα στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και το μηνύματα προς Κίνα, Ρωσία και Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Spotlight

«Μια επιχείρηση που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει από τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο» και «κανένα άλλο έθνος στον κόσμο δεν θα μπορούσε να την φέρει επιτυχώς σε πέρας»: έτσι περιέγραψε εμφατικά -και όχι τυχαία- ο αυτοπροβαλλόμενος ως «ειρηνοποιός» πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την αστραπιαία αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» στη Βενεζουέλα, με την απαγωγή και σύλληψη (μετά της συζύγου του) του Νικολάς Μαδούρο.

Προέδρου μιας κυρίαρχης και δη πλουτοπαραγωγικής χώρας, τον οποίο οι ΗΠΑ -όπως και άλλες χώρες της Δύσης- δεν αναγνωρίζουν, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να έχει ανοιχτή έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από την κυβέρνησή του και την Ουάσιγκτον να τον έχει επικηρύξει προσωπικά ως «ναρκο-τρομοκράτη».

Η επιχείρηση αυτή καθαυτήν δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Προηγήθηκαν μήνες στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική και θαλάσσιου αποκλεισμού της Βενεζουέλας, αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά σκαφών φερόμενων διακινητών ναρκωτικών -στο πλαίσιο αυτού που ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει «ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ» και εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ καταγγέλλουν ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις»- διπλωματική φθορά και οικονομική ασφυξία με κυρώσεις κατά της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.

Όμως η προαναγγελθείσα επιστροφή των ΗΠΑ σε άμεσες στρατιωτικές παρεμβάσεις στη Λατινική Αμερική -μια έμπρακτη εφαρμογή της αμερικανικής νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας ως μετεξέλιξη του δόγματος Μονρόε, με αξιώσεις πλήρους αμερικανικού ελέγχου στο Δυτικό Ημισφαίριο- σηματοδοτεί μια ωμή επίδειξη ισχύος, εν μέσω νεοψυχροπολεμικής αναδιαμόρφωσης των σφαιρών γεωπολιτικής επιρροής και επικράτησης του νόμου του ισχυρού, συνυφασμένης στο τραμπικό δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

Η επιχείρηση έγινε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, χωρίς εξουσιοδότηση του ΟΗΕ (που η κυβέρνηση Τραμπ απαξιώνει ανοιχτά) ή στοιχειοθετημένο λόγο αυτοάμυνας των ΗΠΑ, αλλά και με πλήρη αγνόηση του αμερικανικού Κογκρέσου, με τον κουβανικής καταγωγής Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να το χαρακτηρίζει δημόσια μη εμπιστεύσιμο υπό το φόβο διαρροών.

Αν και προαναγγελθείσα, δεν απετράπη από τους βασικούς εταίρους του Καράκας -εμπορικά της Κίνας και στρατιωτικά της Ρωσίας- στο φόντο του πολέμου της Ουκρανίας και της κλιμακούμενης κρίσης πέριξ της Ταϊβάν, ενώ δεν έχει οδηγήσει (προσώρας τουλάχιστον) σε καθεστωτική αλλαγή στο Καράκας, εν μέσω ερωτημάτων για την απουσία ουσιαστικής αντίστασης στην αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση και υπονοιών συναίνεσης μέρους του υφιστάμενου πολιτικο-στρατιωτικού κατεστημένου της Βενεζουέλας.

Κόντρα στη δημόσια διάψευση από το Καράκας των ισχυρισμών της κυβέρνησης Τραμπ για ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με το καθεστώς για την (ακόμη αβέβαιη) επόμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πλέον διακηρύττει ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν -οιονεί, όπως διευκρίνισε μετέπειτα ο Ρούμπιο- τη Βενεζουέλα.

«Μέχρι να υπάρξει ασφαλής και συνετή μετάβαση», υπογράμμισε ο Τραμπ, απορρίπτοντας ως πολιτικά ανεπαρκή την φιλοαμερικανή, πλην όμως αμφιλεγόμενη ηγέτιδα της εγχώριας αντιπολίτευσης και Νομπελίστρια Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ενώ παρουσιάζει ως ήδη δεδομένη την εκμετάλλευση από αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς των βενεζολανικών αποθεμάτων πετρελαίων, των μεγαλύτερων παγκοσμίως και εθνικοποιημένων από την εποχή του Ούγκο Τσάβες.

Στο φόντο ενός θολού ακόμη παρασκηνίου, η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση έγινε όχι μόνο υπό την απειλή επανάληψης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Βενεζουέλας, αλλά πλέον υπό την ανοιχτή απειλή επέκτασής της στην Κούβα και στην αριστερής προεδρίας Κολομβία, ενόσω οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά έχουν εγκαταλείψει την αναθεωρητική πολιτική τους για προσάρτηση του νατοϊκού συμμάχου Καναδά και του πλουτοπαραγωγικού, γεωστρατηγικής θέσης αρκτικού νησιού της Γροιλανδίας, γεωγραφικής συνιστώσας του Βασιλείου της Δανίας, χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Τούτων λεχθέντων, η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ σε γεωπολιτικό επίπεδο στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Αξιώνει πλήρη υποταγή των ηγεσιών στην εσχάτως δεξιόστροφη Λατινική Αμερική, αμφισβητώντας ευθέως την κινεζική και ρωσική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζοντας περαιτέρω τη συνοχή του μπλοκ των BRICS (μέλος του οποίου είναι η Βραζιλία).

Για την Ευρώπη -που υπερασπίζεται με ζήλο το διεθνές δίκαιο στην περίπτωση της Ουκρανίας, αλλά βάζει αστερίσκους στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπως έκανε και με τη Γάζα- οι κινήσεις της Ουάσιγκτον λειτουργούν ως σαφή προειδοποίηση.

Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν τα όρια των αφηγήσεων και τη ρευστότητα των συμμαχιών στην εποχή Τραμπ 2.0, κατά την οποία η «διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες» περνά οριστικά στην ιστορική λήθη.

Το τι έπεται αυτής, κάθε άλλο παρά είναι δεδομένο.

Markets
Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Opinion
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
