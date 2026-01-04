Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Οι πόλεμοι για αλλαγή καθεστώτων ή για το πετρέλαιο μετατρέπονται σε χάος, επισημαίνει η Κάμαλα Χάρις, καταδικάζοντας την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επέμβει στη Βενεζουέλα και να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ανθυποψήφιά του στις προεδρικές εκλογές το 2024 ενώνει τη φωνή της με αυτές άλλων μελών του Δημοκρατικού Κόμματος που καταδίκασαν την αμερικανική ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κάμαλα Χάρις επισημαίνει ότι «οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα δεν κάνουν την Αμερική ασφαλέστερη, ισχυρότερη ή πιο προσιτή».

Και τονίζει ότι «το γεγονός ότι ο Μαδούρο είναι ένας βάναυσος, παράνομος δικτάτορας δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια ήταν παράνομη και άσοφη. Έχουμε ξαναδεί αυτήν την ταινία. Πόλεμοι για αλλαγή καθεστώτος ή πετρέλαιο που πωλούνται ως δύναμη αλλά μετατρέπονται σε χάος, και οι αμερικανικές οικογένειες πληρώνουν το τίμημα».

«Όχι άλλα ψέματα»

Σύμφωνα με την Κάμαλα Χάρις, «ο αμερικανικός λαός δεν το θέλει αυτό και έχει κουραστεί να του λένε ψέματα. Δεν πρόκειται για ναρκωτικά ή δημοκρατία. Πρόκειται για πετρέλαιο και την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να παίξει τον περιφερειακό ισχυρό άνδρα».

«Αν τον ένοιαζε κάποιο από αυτά τα δύο, δεν θα έδινε χάρη σε έναν καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών ούτε θα παραγκώνιζε τη νόμιμη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ενώ επιδιώκει συμφωνίες με τους φίλους του Μαδούρο».

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέτει σε κίνδυνο τα στρατεύματα, ξοδεύει δισεκατομμύρια, αποσταθεροποιεί μια περιοχή και δεν προσφέρει καμία νομική εξουσία, κανένα σχέδιο εξόδου και κανένα όφελος στο εσωτερικό».

«Η Αμερική χρειάζεται ηγεσία της οποίας οι προτεραιότητες είναι η μείωση του κόστους για τις εργαζόμενες οικογένειες, η επιβολή του κράτους δικαίου, η ενίσχυση των συμμαχιών και – το πιο σημαντικό – η θέση του αμερικανικού λαού πάνω απ’ όλα», καταλήγει η Κάμαλα Χάρις.