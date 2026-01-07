newspaper
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 19:02

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η Κάρολιν Λίβιτ είπε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τι είπε για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Upd:7.01.2026, 19:26
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, αναφέρθηκε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στην κατάσχεση δύο τάνκερ που φέρονται ότι μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Η συνέντευξη Τύπου είχε στο επίκεντρο τις οδήγιες της κυβέρνησης για την υγεία και τη διατροφή, ωστόσο η Κάρολιν Λίβιτ αναφέρθηκε στα υπόλοιπα θέματα.

Η Κάρολιν Λίβιτ υποστήριξε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ήταν ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ και πως στόχο είχε να δώσει το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να φτάνουν ναρκωτικά στο έδαφός τους.

Και στην ερώτηση «ποιος κυβερνάει της Βενεζουέλα», οι ΗΠΑ ή η κυβέρνηση της χώρας, η Κάρολιν Λίβιτ τόνισε ότι οι ΗΠΑ «ασκούν μέγιστη πίεση» στο Καράκας για να πετύχουν τους στόχους τους. Τόνισε ότι τα δύο τάνκερ μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο και τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Θα διωχθούν

Όσον αφορά τις αντιδράσεις της Ρωσίας, είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την πολιτική κυρώσεων. Είπε ότι το ρωσικό Bella 1 ανήκε στον «στόλο-φάντασμα» της Βενεζουέλας και κατασχέθηκε με εντολή εισαγγελέα.

REUTERS/Kevin Lamarque

Η Λίβιτ είπε ότι το τάνκερ Bella 1 «που κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό… δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν [παραβίαση κυρώσεων από πλοία]».

Επισήμανε ότι το πλοίο υπόκειται σε αμερικανική εντολή, πράγμα που σημαίνει ότι τα πληρώματά του θα μπορούσαν επίσης να διωχθούν και να οδηγηθούν πίσω στις ΗΠΑ για να δικαστούν. «Αυτή η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως την πολιτική κυρώσεων», είπε.

Το ρωσικής σημαίας τάνκερ Bella 1/Marinera κατασχέθηκε στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, με τη συνδρομή των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ το Sophia, το οποίο δεν φαίνεται να έχει σημαία, στην Καραϊβική.

«Θα επεμβαίνουμε σε παράνομα καθεστώτα»

Σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ επενέβησαν στη Βενεζουέλα, είπε ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν δικτάτορας και πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορκιστεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμά «παράνομα καθεστώτα».

Χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους λένε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, κατηγορώντας τους -κυρίως εντός των ΗΠΑ- ότι επέτρεπαν τη δράση ενός δικτατορικού καθεστώτος.

Είπε επίσης ότι το «υπουργείο Πολέμου» είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο και δεν υπαναχωρεί σε αυτό.

Ερωτηθείσα για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στη Βενεζουέλα, απάντησε: «Είναι πολύ πρόωρο και πολύ νωρίς για να υπαγορεύσουμε ένα χρονοδιάγραμμα αυτήν τη στιγμή».

Για το πετρέλαιο

Η Καρολίν Λίβιτ είπε ότι υπάρχει «ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο»για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κατάσχεση των τάνκερ, είπε, είναι η «πρώτη ενέργεια που όλοι βλέπετε».

Ερωτηθείσα για το πώς οι ΗΠΑ θα καθησυχάσουν τους εργαζόμενους ότι θα είναι ασφαλείς στη Βενεζουέλα, η Λίβιτ λέει ότι ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον στρατό εάν χρειαστεί και θα κάνει ό,τι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Προσθέτει ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να συνεργαστούν διπλωματικά με τον Μαδούρο, αλλά ήταν «παράνομος δικτάτορας» και τώρα κάθεται σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη.

Η Καρολίν Λίβιτ μίλησε για συμφωνία πετρελαίου «που έγινε από τον Πρόεδρο και την ομάδα του με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας». Υποστήριξε ότι «θα ωφελήσει τόσο τον αμερικανικό λαό όσο και τον λαό της Βενεζουέλας».

Λέει ότι το πετρέλαιο θα διατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα «φτάσει εδώ στην πατρίδα πολύ σύντομα».

Λέει επίσης ότι «τα κεφάλαια θα διανεμηθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας» κατά την κρίση των ΗΠΑ.

Γροιλανδία

Υποστήριξε ότι δεν έχει ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί την κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία. Ωστόσο είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στη διάθεσή του «κάθε μέσο» για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά, «βάζει πρώτα τη διπλωματία».

Είπε ότι ήδη υπάρχει διπλωματική διαδικασία για τη Γροιλανδία «πίσω από τις πόρτες».

Όσον αφορά τα κέρδη που θα έχουν οι ΗΠΑ, αν θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία, η Κάρολιν Λίβιτ είπε: «Περισσότερος έλεγχος στην περιοχή της Αρκτικής και διασφάλιση ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι αντίπαλοί μας δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους σε αυτήν την πολύ σημαντική και στρατηγική περιοχή. Και άλλες, που συζητιούνται με την ομάδα στρατηγικής του Λευκού Οίκου».

Για το ΝΑΤΟ

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στο ΝΑΤΟ και στη διάταξη του άρθρου 5 που ορίζει ότι τα μέλη της συμμαχίας υπερασπίζονται το ένα το άλλο, ο Κάρολι Λίβιτ επανέλαβε το μήνυμα του Τραμπ νωρίτερα: «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν είναι εκεί για εμάς».

Το ζήτημα αναδείχθηκε, διότι η πρωθυπουργός της Δανίας έχει δηλώσει ότι αν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να καταλάβουν στρατιωτικά το ΝΑΤΟ, «η Συμμαχία θα φτάσει στο τέλος της».

Ρούμπιο: Θα ελέγξουμε το πετρέλαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους , είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το πετρέλαιο στη χώρα και ασκεί τέτοια επιρροή «με θετικό τρόπο».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε επίσης ότι οι προσωρινοί ηγέτες της Βενεζουέλας ζήτησαν από τις ΗΠΑ το πετρελαϊκό φορτίο που κατασχέθηκε σε αυτά τα δύο τάνκερ να αποτελέσει «μέρος της συμφωνίας». Δηλαδή της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας για το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα.

Απειλές Χέγκσεθ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Πίτερ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως μια «ιστορικά επιτυχημένη» επιχείρηση και αναφερόμενος στις κατασχέσεις των δύο δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο μόνος αρκετά ισχυρός για να το κάνει αυτό: «Και ο κόσμος το προσέχει αυτό… και συνεχίζεται επειδή δύο δεξαμενόπλοια κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ… αυτή η επιρροή θα συνεχιστεί».

«Ο πρόεδρος εννοεί αυτό που λέει. Δεν πειράζει. Είμαστε μια κυβέρνηση δράσης… για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο τάνκερ του «στόλου-φάντασμα» σε μια «σχολαστικά συντονισμένη» επιχείρηση, είχε δηλώσει νωρίτερα η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Η Νόεμ επιβεβαίωσε ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ το άλλο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά ωρών, προσθέτει.

Τα δεξαμενόπλοια, το Marinera ή Bella 1 και το Sophia, «είτε είχαν αγκυροβολήσει τελευταία φορά στη Βενεζουέλα είτε καθ’ οδόν προς αυτήν», πρόσθεσε. Το Marinera προσπαθούσε να «αποφύγει την Ακτοφυλακή εδώ και εβδομάδες», λέει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς
Πλήρης εξευτελισμός 07.01.26

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να συμφωνήσει σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας με δασμούς, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική
Κλιμάκωση 07.01.26 Upd: 17:38

Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική

Το Sophia κατευθύνεται πλέον προς τις ΗΠΑ, ενώ το Bella 1, σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, έχει στρέψει το τιμόνι του προς τη Σκωτία. Σφοδρή αντίδραση από τη Μόσχα

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
Εν μέσω απειλών 07.01.26

Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Την αντίδραση της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, θα συζητήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η ανησυχία πίσω από τις αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης

Ραντεβού με την ΑΕΚ έκλεισε ο ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στο Παγκρήτιο. Από το 40′ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι οι Αρκάδες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες
Σφοδρά πυρά 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
«Βρίσκονται σε αδιέξοδο» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Σύνταξη
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

