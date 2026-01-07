Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, αναφέρθηκε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στην κατάσχεση δύο τάνκερ που φέρονται ότι μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Η συνέντευξη Τύπου είχε στο επίκεντρο τις οδήγιες της κυβέρνησης για την υγεία και τη διατροφή, ωστόσο η Κάρολιν Λίβιτ αναφέρθηκε στα υπόλοιπα θέματα.

Η Κάρολιν Λίβιτ υποστήριξε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ήταν ένα μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ και πως στόχο είχε να δώσει το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να φτάνουν ναρκωτικά στο έδαφός τους.

Και στην ερώτηση «ποιος κυβερνάει της Βενεζουέλα», οι ΗΠΑ ή η κυβέρνηση της χώρας, η Κάρολιν Λίβιτ τόνισε ότι οι ΗΠΑ «ασκούν μέγιστη πίεση» στο Καράκας για να πετύχουν τους στόχους τους. Τόνισε ότι τα δύο τάνκερ μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο και τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Θα διωχθούν

Όσον αφορά τις αντιδράσεις της Ρωσίας, είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την πολιτική κυρώσεων. Είπε ότι το ρωσικό Bella 1 ανήκε στον «στόλο-φάντασμα» της Βενεζουέλας και κατασχέθηκε με εντολή εισαγγελέα.

Η Λίβιτ είπε ότι το τάνκερ Bella 1 «που κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό… δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν [παραβίαση κυρώσεων από πλοία]».

Επισήμανε ότι το πλοίο υπόκειται σε αμερικανική εντολή, πράγμα που σημαίνει ότι τα πληρώματά του θα μπορούσαν επίσης να διωχθούν και να οδηγηθούν πίσω στις ΗΠΑ για να δικαστούν. «Αυτή η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως την πολιτική κυρώσεων», είπε.

Το ρωσικής σημαίας τάνκερ Bella 1/Marinera κατασχέθηκε στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, με τη συνδρομή των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ το Sophia, το οποίο δεν φαίνεται να έχει σημαία, στην Καραϊβική.

«Θα επεμβαίνουμε σε παράνομα καθεστώτα»

Σε ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ επενέβησαν στη Βενεζουέλα, είπε ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν δικτάτορας και πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορκιστεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμά «παράνομα καθεστώτα».

Χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους λένε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, κατηγορώντας τους -κυρίως εντός των ΗΠΑ- ότι επέτρεπαν τη δράση ενός δικτατορικού καθεστώτος.

Είπε επίσης ότι το «υπουργείο Πολέμου» είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο και δεν υπαναχωρεί σε αυτό.

Ερωτηθείσα για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στη Βενεζουέλα, απάντησε: «Είναι πολύ πρόωρο και πολύ νωρίς για να υπαγορεύσουμε ένα χρονοδιάγραμμα αυτήν τη στιγμή».

Για το πετρέλαιο

Η Καρολίν Λίβιτ είπε ότι υπάρχει «ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο»για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κατάσχεση των τάνκερ, είπε, είναι η «πρώτη ενέργεια που όλοι βλέπετε».

Ερωτηθείσα για το πώς οι ΗΠΑ θα καθησυχάσουν τους εργαζόμενους ότι θα είναι ασφαλείς στη Βενεζουέλα, η Λίβιτ λέει ότι ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον στρατό εάν χρειαστεί και θα κάνει ό,τι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Προσθέτει ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να συνεργαστούν διπλωματικά με τον Μαδούρο, αλλά ήταν «παράνομος δικτάτορας» και τώρα κάθεται σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη.

Η Καρολίν Λίβιτ μίλησε για συμφωνία πετρελαίου «που έγινε από τον Πρόεδρο και την ομάδα του με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας». Υποστήριξε ότι «θα ωφελήσει τόσο τον αμερικανικό λαό όσο και τον λαό της Βενεζουέλας».

Λέει ότι το πετρέλαιο θα διατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα «φτάσει εδώ στην πατρίδα πολύ σύντομα».

Λέει επίσης ότι «τα κεφάλαια θα διανεμηθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας» κατά την κρίση των ΗΠΑ.

Γροιλανδία

Υποστήριξε ότι δεν έχει ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί την κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία. Ωστόσο είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στη διάθεσή του «κάθε μέσο» για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά, «βάζει πρώτα τη διπλωματία».

Είπε ότι ήδη υπάρχει διπλωματική διαδικασία για τη Γροιλανδία «πίσω από τις πόρτες».

Όσον αφορά τα κέρδη που θα έχουν οι ΗΠΑ, αν θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία, η Κάρολιν Λίβιτ είπε: «Περισσότερος έλεγχος στην περιοχή της Αρκτικής και διασφάλιση ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι αντίπαλοί μας δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους σε αυτήν την πολύ σημαντική και στρατηγική περιοχή. Και άλλες, που συζητιούνται με την ομάδα στρατηγικής του Λευκού Οίκου».

Για το ΝΑΤΟ

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στο ΝΑΤΟ και στη διάταξη του άρθρου 5 που ορίζει ότι τα μέλη της συμμαχίας υπερασπίζονται το ένα το άλλο, ο Κάρολι Λίβιτ επανέλαβε το μήνυμα του Τραμπ νωρίτερα: «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν είναι εκεί για εμάς».

Το ζήτημα αναδείχθηκε, διότι η πρωθυπουργός της Δανίας έχει δηλώσει ότι αν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να καταλάβουν στρατιωτικά το ΝΑΤΟ, «η Συμμαχία θα φτάσει στο τέλος της».

Ρούμπιο: Θα ελέγξουμε το πετρέλαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους , είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το πετρέλαιο στη χώρα και ασκεί τέτοια επιρροή «με θετικό τρόπο».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε επίσης ότι οι προσωρινοί ηγέτες της Βενεζουέλας ζήτησαν από τις ΗΠΑ το πετρελαϊκό φορτίο που κατασχέθηκε σε αυτά τα δύο τάνκερ να αποτελέσει «μέρος της συμφωνίας». Δηλαδή της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας για το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα.

Απειλές Χέγκσεθ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Πίτερ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως μια «ιστορικά επιτυχημένη» επιχείρηση και αναφερόμενος στις κατασχέσεις των δύο δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο μόνος αρκετά ισχυρός για να το κάνει αυτό: «Και ο κόσμος το προσέχει αυτό… και συνεχίζεται επειδή δύο δεξαμενόπλοια κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ… αυτή η επιρροή θα συνεχιστεί».

«Ο πρόεδρος εννοεί αυτό που λέει. Δεν πειράζει. Είμαστε μια κυβέρνηση δράσης… για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο τάνκερ του «στόλου-φάντασμα» σε μια «σχολαστικά συντονισμένη» επιχείρηση, είχε δηλώσει νωρίτερα η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Η Νόεμ επιβεβαίωσε ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ το άλλο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά ωρών, προσθέτει.

Τα δεξαμενόπλοια, το Marinera ή Bella 1 και το Sophia, «είτε είχαν αγκυροβολήσει τελευταία φορά στη Βενεζουέλα είτε καθ’ οδόν προς αυτήν», πρόσθεσε. Το Marinera προσπαθούσε να «αποφύγει την Ακτοφυλακή εδώ και εβδομάδες», λέει.