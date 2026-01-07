Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ, μετά την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Bella 1 στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, ανακοίνωσαν ότι έχουν πλέον στα χέρια του και δεύτερο τάνκερ. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Sophia, χωρίς σημαία, το οποίο κατασχέθηκε στην Καραϊβική.

Το Sophia κατευθύνεται πλέον προς τις ΗΠΑ, ενώ το Bella 1, σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, έχει στρέψει το τιμόνι του προς τη Σκωτία.

<br />

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Sophia στην Καραϊβική σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Κρίστι Νόεμ είπε ότι και τα δύο πλοία «ήταν τελευταία φορά που αγκυροβόλησαν στη Βενεζουέλα ή καθ’ οδόν προς αυτήν».

Secretary Kristi Noem: In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor… pic.twitter.com/C184nU7OIC — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026



Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε:

«Ο αποκλεισμός παράνομου πετρελαίου της Βενεζουέλας, το οποίο υφίσταται κυρώσεις, παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο».

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι «εμπόριο από τη Βενεζουέλα θα γίνεται μόνο με την επίβλεψη των ΗΠΑ».

Επίσημες ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τη δήλωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την κατάσχεση των τάνκερ, όπως αναρτήθηκε στο Χ:

«Αυτή η κατάσχεση υποστηρίζει τη Διακήρυξη του Προέδρου των ΗΠΑ που στοχεύει τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του DHS με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολέμου, παρουσιάζοντας μια προσέγγιση ολόκληρης της κυβέρνησης για την προστασία της πατρίδας».

Επίσης, η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε στο X:

«Σε μια επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Πολέμου, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε ένα μηχανοκίνητο δεξαμενόπλοιο χωρίς κρατική ιθαγένεια, με κυρώσεις σκοτεινού στόλου, χωρίς περιστατικά.

Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ για τελική διάθεση.

Μέσω της Επιχείρησης Southern Spear, το Υπουργείο Πολέμου είναι ακλόνητο στην αποστολή του να συντρίψει την παράνομη δραστηριότητα στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την Πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και τη δύναμη σε όλη την Αμερική».

Η ανακοίνωση για το Bella 1

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν επισήμως την κατάσχεση του ρωσικής σημαίας τάνκερ Bella 1 με ανάρτηση στο Χ. Σε αυτής αναφέρονται τα εξής:

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αμερικανική κυβέρνηση, σε συντονισμό με το Υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση του M/V Bella 1 για παραβιάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ. Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το πολεμικό σκάφος USCGC Munro».

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Η αντίδραση της Ρωσίας

Η Μόσχα αντέδρασε στην κατάσχεση του τάνκερ Bella1. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρονται τα εξής:

«Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το πλοίο Marinera έλαβε προσωρινή άδεια πλεύσης υπό την εθνική σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.

Σήμερα, περίπου στις 3:00 μ.μ. ώρα Μόσχας, στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός των χωρικών υδάτων οποιουδήποτε κράτους, οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο πλοίο και η επικοινωνία με αυτό χάθηκε.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, το καθεστώς ελευθερίας της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοιχτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία κατά πλοίων που είναι δεόντως καταχωρημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών».

Έχασαν επαφή με το τάνκερ

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα καταχωρημένα σε δικαιοδοσίες άλλων χωρών».

Προσθέτει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο Marinera περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας [12:00 GMT], μετά την οποία χάθηκαν οι επικοινωνίες με το πλοίο.

Στις 24 Δεκεμβρίου, το Marinera έλαβε «προσωρινή άδεια» να πλεύσει υπό ρωσική σημαία, προσθέτει το υπουργείο.

Συμμετείχαν και οι Βρετανοί

Σύμφωνα με την εfημερίδα «i», η Βρετανία συμμετείχε στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση του τάνκερ Bella 1.

Αναφέρει ότι στην επιχείρηση συνέβαλαν αεροσκάφη της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εξέδρες εκτόξευσης για στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αργότερα επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε «υποστηρικτική υποστήριξη» στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσχεσης του πλοίου Bella 1 / Marinera.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προσχεδιασμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων, σε στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ που αναχαίτιζαν το Bella 1 στο κενό Ηνωμένου Βασιλείου-Ισλανδίας-Γροιλανδίας, μετά από αίτημα των ΗΠΑ για βοήθεια. Η RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις δυνάμεις των ΗΠΑ που καταδίωκαν και αναχαίτιζαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από αέρος.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι η βαθύτερη στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ δεν θα σχολιάσει την επιχείρηση των ΗΠΑ που αφορά το πετρελαιοφόρο Marinera (ή Bella 1) που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

«Δεν σχολιάζουμε την επιχειρησιακή δραστηριότητα άλλων εθνών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βρετανικών βάσεων από τρίτους», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι αυτή είναι «μια μακροχρόνια θέση» των βρετανικών κυβερνήσεων.