Η Ρωσία ανέπτυξε ένα υποβρύχιο και άλλα ναυτικά μέσα για να συνοδεύσουν ένα τάνκερ που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κατασχέσουν σε ένα ναυτικό σημείο ανάφλεξης που συνδέεται με την επιβολή κυρώσεων και τις γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το πλοίο, παλαιότερα γνωστό ως Bella 1, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη.

Tα μέλη του πληρώματος ζωγράφισαν μια ρωσική σημαία στο κύτος και το καταχώρησαν στο ρωσικό νηολόγιο

Το Bella 1, ένα σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται από τις αμερικανικές αρχές με παράνομη μεταφορά πετρελαίου, δεν κατάφερε να φορτώσει στη Βενεζουέλα και προσπαθεί να αποφύγει τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των κυρώσεων που στοχεύουν στις εξαγωγές πετρελαίου του καθεστώτος Μαδούρο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις καταδίωξαν το πλοίο στον Ατλαντικό, αφού το πλήρωμά του απέτρεψε μια απόπειρα επιβίβασης από τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές τους στα ύδατα της Καραϊβικής.

Σε μια δραματική κίνηση για να αποτρέψουν περαιτέρω αναχαίτιση από τις ΗΠΑ, τα μέλη του πληρώματος ζωγράφισαν μια ρωσική σημαία στο κύτος, μετονόμασαν το πλοίο Marinera και το καταχώρησαν στο ρωσικό νηολόγιο χωρίς τα τυπικά μέσα επαλήθευσης, μια κίνηση που, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, δεν αποδίδει αυτόματα πραγματική ιθαγένεια, αλλά περιπλέκει την επιβολή του νόμου.

Σημαντική κλιμάκωση

Η απόφαση της Μόσχας να παράσχει πολεμική συνοδεία σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των θαλάσσιων εντάσεων με την Ουάσιγκτον και υπογραμμίζει την ανησυχία της Ρωσίας για τις ενέργειες των ΗΠΑ που αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων από το συνδεόμενο με τη Βενεζουέλα πετρέλαιο και, σ’ ορισμένες περιπτώσεις, με το Ιράν.

Ρώσοι αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν επίσημα για την καταδίωξη του πλοίου από τις ΗΠΑ και κάλεσαν την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις ενέργειές της, μια διπλωματική νότα που αντικατοπτρίζει ευρύτερες τριβές σχετικά με την επιβολή των καθεστώτων κυρώσεων και τις ερμηνείες του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Η αντιπαράθεση έρχεται εν μέσω αυξημένης ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική, η οποία καθοδηγείται από μια ευρύτερη εκστρατεία για την αναχαίτιση δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Νότιο Δόρυ» και τον περιορισμό της ροής των εξαγωγών αργού πετρελαίου που ενδέχεται να χρηματοδοτούν εχθρικούς, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, παράγοντες ή να ενισχύουν αντίπαλα κράτη.

Δοκιμάζουν τα όρια

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η προθυμία της Ρωσίας να προστατεύσει με στρατιωτικά μέσα τα δεξαμενόπλοια που έχουν αλλάξει σημαία θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες επιβολής του νόμου από τις ΗΠΑ, ν’ αυξήσει τον κίνδυνο άμεσων στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στη θάλασσα και να εμβαθύνει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό για την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους.

Το περιστατικό υπογραμμίζει επίσης τις αναδυόμενες στρατηγικές των πλοιοκτητών που έχουν υποστεί κυρώσεις, όπως η αλλαγή σημαίας για την προστασία τους από την απαγόρευση, οι οποίες δοκιμάζουν τα όρια της επιβολής των κυρώσεων και των ναυτιλιακών νομικών πλαισίων.