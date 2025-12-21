Κλιμακώνεται η ένταση – Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα τάνκερ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές σε εκκλησίες και αυτοκίνητα - Αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας
- Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην εθνική οδό Πύργου – Τριπόλεως
Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ καταδιώκει ένα τάνκερ σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, ανέφεραν αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση εντός του Σαββατοκύριακου και την τρίτη συνολικά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
Με εντολή Τραμπ το κυνήγι στα τάνκερ
Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι το τάνκερ υπόκειται σε κυρώσεις.
Οι πηγές του πρακτορείου, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν το πού ακριβώς γίνεται η επιχείρηση.
Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🇺🇸🇻🇪🇮🇷| Estados Unidos abordó un tercer petrolero frente a las costas de Venezuela, según informó Bloomberg.
La Guardia Costera de EE. UU. incautó el petrolero BELLA 1, de bandera de Guyana, en aguas internacionales frente a Venezuela. De acuerdo con las autoridades… pic.twitter.com/wnH55pTiel
— Radar Austral (@RadarAustral_) December 21, 2025
Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον «αποκλεισμό» για τα τάνκερ
Όπως θυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.
Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ είπε νωρίτερα ότι τα πρώτα δύο δεξαμενόπλοια που κατασχέθηκαν λειτουργούσαν στη μαύρη αγορά και παρείχαν πετρέλαιο σε χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
«Επομένως, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να ανησυχεί εδώ στις ΗΠΑ ότι οι τιμές θα ανέβουν λόγω των κατασχέσεων αυτών των πλοίων. Είναι μόνο δύο από αυτά και είναι πλοία της μαύρης αγοράς» είπε.
Ένας χρηματιστής ωστόσο είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κατασχέσεις εγείρουν γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών όταν ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, τη Δευτέρα. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να παραμείνει ελεγχόμενη η τιμή του πετρελαίου, πρόσθεσε.
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)
- Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Παραμένουν σε «τροχιά» κορυφής οι «χωριάτες»!
- Δύο τραυματίες από μαχαιρώματα σε απόσταση 150 μέτρων στην Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια
- LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
- «Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
- Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ (pic)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει το 1-0 για τον «δικέφαλο» (vid)
- Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 – Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί το Ε9
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις