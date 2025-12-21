newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 09:53

Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ

Κάποτε τις πουλούσαν όπλα και κάνανε τα στραβά μάτια σε αυταρχικούς ηγέτες της και στη διαφθορά, Σήμερα όμως οι ΗΠΑ εντείνουν το ακήρυχτο πόλεμο στη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Spotlight

Την τελευταία φορά που αμερικανικό αεροπλανοφόρο κινήθηκε με στόχο τη Βενεζουέλα ήταν το 1958 -επί προεδρίας Ντουάιτ Αϊζενχάουερ- για ενδεχόμενη αποστολή διάσωσης του αντιπροέδρου Ρίτσαρντ Νίξον ο οποίος κινδύνευσε να προπηλακιστεί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα. Οι σχέσεις των δύο χωρών όμως δεν ήταν τεταμένες πάντα, το αντίθετο.

Το θερμόμετρο στην Καραϊβική ανεβαίνει επικίνδυνα με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε δεύτερη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου μεταφοράς πετρελαίου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επίθεση στη Βενεζουέλα αν ο Νικολάς Μαδούρο, δεν εγκαταλείψει την εξουσία.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι άλλοτε φίλοι μπορεί να βρίσκονται στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου, κλείνοντας τον κύκλο της σχέσης τους.

Φίλοι πότε όμως;

Μπορεί η κρίση του Μαΐου 1958 στο Καράκας να αμαύρωσε την περιοδεία καλής θέλησης του Νίξον στη Λατινική Αμερική, ωστόσο, είχε μια παράξενα θετική επίδραση στις σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση τότε της Βενεζουέλας επέρριψε τις ευθύνες για το επεισόδιο στους υποκινητές και κομμουνιστές που «έστησαν ενέδρα στην αδυναμία της νεοσύστατης κυβέρνησης. Αφού ο Νίξον χαρακτήρισε το επεισόδιο «μια αναγκαία θεραπεία-σοκ που μας τίναξε έξω από επικίνδυνο εφησυχασμό» κάπως έτσι ξεκίνησε μια συμμαχία ΗΠΑ-Βενεζουέλας που θα διαρκούσε τέσσερις δεκαετίες, μέχρι που δραματικές πολιτικές αλλαγές στο Καράκας την έφεραν σε απότομο τέλος πριν από περίπου 25 χρόνια.

«Υπήρχε μια τεράστια σύμπλευση» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας κατά τον 20ό αιώνα, δήλωσε ο Μπράιαν Φονσέκα, επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και ειδικός στη Βενεζουέλα. Η σχέση αυτή, είπε, βασιζόταν στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση στον Ψυχρό Πόλεμο — και στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ιδανικός εταίρος

Καθώς η νέα κυβέρνηση της Βενεζουέλας έβρισκε τα πατήματά της, αναδείχθηκε γρήγορα σε ιδανικό εταίρο για τις ΗΠΑ: σταθερή, δημοκρατική και πλούσια σε πετρέλαιο. Ήταν επίσης έντονα αντικομμουνιστική, κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό στα χρόνια που ακολούθησαν τον θρίαμβο της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα το 1959.

Μέχρι το 1963, ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι -νωπός από την αντιπαράθεση με την Αβάνα στην Κρίση των Πυραύλων της Κούβας- θα φιλοξενούσε επίσημο δείπνο για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ρομούλο Μπετανκούρ, τον οποίο αποκάλεσε «τον καλύτερο φίλο της Αμερικής» στη Νότια Αμερική.

Σύντομα η Ουάσιγκτον πουλούσε όπλα στο Καράκας, ενώ αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες εξόρυσσαν βενεζουελανό πετρέλαιο. Τα δύο αυτά συχνά συνδέονταν: καθώς ο πρόεδρος Νίξον εξέταζε την πώληση μαχητικών F-4 Phantom II στη χώρα το 1971, ένας βοηθός του Λευκού Οίκου τον προειδοποίησε ότι η απόφαση θα μπορούσε να επηρεάσει νομοθεσία στο Κογκρέσο της Βενεζουέλας που «ενδέχεται να πλήξει δυσμενώς τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα».

Ο Νίξον κατέληξε να πουλήσει στη Βενεζουέλα ένα ακόμη πιο προηγμένο αεροσκάφος, όμως τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα υπέστησαν ζημιές ούτως ή άλλως, όταν το Καράκας εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου του λίγα χρόνια αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν συγκρατημένη.

Η Βενεζουέλα ήταν μία από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που εθνικοποίησαν τους πόρους τους εκείνη την περίοδο, και το Καράκας κατέβαλε στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πάνω από 1 δισ. δολ. σε αποζημιώσεις. Ήταν επίσης προς το συμφέρον των ΗΠΑ να διατηρούν καλές σχέσεις με ένα βασικό μέλος του πετρελαϊκού καρτέλ του OPEC, όπως η Βενεζουέλα.

Και υπήρχαν ακόμη οι Σοβιετικοί να απασχολούν. Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν επαινούσε δημοσίως το Καράκας ως δημοκρατική «έμπνευση για το ημισφαίριο», την ώρα που έδινε μάχες με κομμουνιστικά κινήματα στην περιοχή — έναν αγώνα που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστήριζε, ιδίως στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Ρίγκαν αντάμειψε αυτή τη στήριξη με την πώληση 24 μαχητικών F-16 στη Βενεζουέλα το 1981, έναντι ποσού που αντιστοιχεί σε περίπου 1,75 δισ. δολάρια σε τιμές 2025. Ήταν η σημαντικότερη πώληση αμερικανικών όπλων στην περιοχή εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Η ώρα των πραξικοπημάτων

Την ίδια στιγμή όμως οι Αμερικανοί έκαναν τα στραβά μάτια στα αναρίθμητα φαινόμενα διαφθοράς και του αυταρχισμού στη χώρα. «Οι Αμερικανοί ανησυχούσαν πολύ λιγότερο για πράγματα όπως η διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ περισσότερο για την πολιτική συγγένεια» λέει η Φονσέκα στην αμερικανική εφημερίδα.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον απομακρύνθηκε από τη Λατινική Αμερική μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Βενεζουέλα παρέμεινε κρίσιμος προμηθευτής πετρελαίου, έχοντας αθόρυβα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες -συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αμερικανικών- να υπογράψουν επικερδείς συμφωνίες εκμετάλλευσης και κατανομής κερδών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Βενεζουέλα είχε ξεπεράσει τη Σαουδική Αραβία ως ο κορυφαίος προμηθευτής πετρελαίου των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η WSJ λίγοι στην Ουάσιγκτον είχαν συντονιστεί με την άνοδο του χαρισματικού στρατιωτικού Ούγκο Τσάβες, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 1998 στη Βενεζουέλα. Οι ΗΠΑ μάλιστα στην αρχή φιλοξένησαν τον νέο πρόεδρο της χώρας το 1999 επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ενίσχυσε εκείνα τα κέντρα εξουσίας στο Καράλας -πολιτικοί, στρατηγοί και επιχειρηματίες- που επιχείρησαν να ανατρέψουν ανεπιτυχώς τον Τσάβες τον Απρίλιο του 2002. Αμερικανική έκθεση του 2002 παραδεχόταν ότι «το NED, το Υπουργείο Άμυνας και άλλα αμερικανικά προγράμματα βοήθειας παρείχαν εκπαίδευση, ενίσχυση θεσμών και άλλες μορφές υποστήριξης σε άτομα και οργανώσεις που ήταν γνωστό ότι συμμετείχαν ενεργά στη σύντομη ανατροπή της κυβέρνησης Τσάβες».

Ο Ομπάμα στέλνει τον στόλο

Μετά το φιάσκο του 2002 η κυβέρνηση Μπους και οι διάδοχες κυβερνήσεις εφάρμοσαν το μότο του Paul Morand «τα σαλόνια και οι ακαδημίες ξεκάνουν περισσότερους επαναστάτες απ’ όσους οι φυλακές και τα κανόνια». Ο Roger F. Noriega, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για θέματα του δυτικού ημισφαιρίου των ΗΠΑ, μέσω τις οργάνωσης National Endowment for Democracy (NED), την οποία είχε ιδρύσει ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, χρηματοδοτούσε δραστηριότητες στη Βενεζουέλα δήθεν για την προώθηση των δημοκρατικών θεσμών. Και όταν αυτά τα χρήματα τα δίνει ο Λευκός Οίκος του Μπους και του Τραμπ σε μια κυρία που συμμετείχε σε πραξικόπημα γίνεται αντιληπτό πως αξιοποιούνται. Η Ουάσινγκτον και οι ακόλουθοί τους σε Λατινική Αμερική και ΕΕ τονίζουν συνεχώς εδώ και χρόνια ότι στη Βενεζουέλα δεν λειτουργεί η δημοκρατία σωστά και οι εκλογές νοθεύονται, όπως για παράδειγμα στο πρόσφατο δημοψήφισμα. Είναι περίεργο. Ο Τζίμυ Κάρτερ έχει πει ότι η Βενεζουέλα ακολουθεί τις «καλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο».

Το 2007 ο Τσάβες εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, υποχρεώνοντας ξένες εταιρείες να δεχθούν μειοψηφικά ποσοστά σε νέες κοινοπραξίες υπό την κυριαρχία της κρατικής πετρελαϊκής. Όταν οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί Exxon Mobil και ConocoPhillips αρνήθηκαν, ο Τσάβες κατέσχεσε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι κινήσεις του Τσάβες ήταν πολιτικά δημοφιλείς στο εσωτερικό, βοηθώντας να παγιώσει την εξουσία του.

Η κυβέρνηση Ομπάμα συνέχισε την πολιτική Μπους κηρύσσοντας μάλιστα τη χώρα σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» λόγω της «ασυνήθιστης και έκτακτης απειλής για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ». Ήταν μάλιστα η πρώτη κυβέρνηση που το 2008, για χάρη της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ επανασύστησαν τον 4ο Αμερικανικό Στόλο αναγκάζοντας την κυβέρνηση Τσάβες να προβεί σε αγορές όπλων που κόστισαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στους Βενεζουελάνους

Μετά τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2013, ο προστατευόμενός του, ο κ. Μαδούρο, συνέχισε τις πολιτικές του, θέτοντας τις βάσεις για χρόνια αυξανόμενης απομόνωσης και τιμωρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάστηκαν πολιτικοί και ακτιβιστές που επιστράτευσαν κάθε μέσο να ανατρέψουν τον Μαδούρο με τη στήριξη των ΗΠΑ: Αντόνιο Λεντέζμα, Χουάν Γκουαϊδό, Leopoldo López, Μαρία Κορίνα Μακάδο είναι οι πιο εμβληματικές φιγούρες. Όλοι τους απέτυχαν και πλέον ήρθε η ώρα των αεροπλανοφόρων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Business
Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσανατολικό: Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα
Μεσανατολικό 21.12.25

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, Τιάγκο Σίλβα γυρίζει στο «Ντραγκάο» ως ελεύθερος, για να δώσει εμπειρία και ηγεσία στην άμυνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
Αγριότητα 21.12.25

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες - τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν
Ελλάδα 21.12.25

Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονη πίεση λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων γρίπης.

Σύνταξη
Διασυρμός των Λέικερς από τους Κλίπερς (133-88) – Οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (115-101)
NBA 21.12.25

Διασυρμός των Λέικερς από τους Κλίπερς (133-88) – Οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (115-101)

Οι Κλίπερς διέλυσαν με 133-88 τους Λέικερς, οι οποίοι έχασαν και τον Λούκα Ντόντσιτς λόγω τραυματισμού, ενώ οι Ρόκετς έβαλαν τέλος στο σερί των έξι νικών των Νάγκετς επικρατώντας με 115-101.

Σύνταξη
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
Φωτογραφίες 21.12.25

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ – Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Μόντε Μόρις
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ – Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Μόντε Μόρις να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Λιανεμπόριο: Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά – Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος
Οι επιπτώσεις της ακρίβειας 21.12.25

Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά - Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος

Οι έμποροι προσβλέπουν στο Δώρο για να πέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, σε συνδυασμό και το εορταστικό ωράριο για τα μαγαζιά - Βασικός στόχος ο τζίρος του Δεκεμβρίου να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο