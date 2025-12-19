Τραμπ: Δεν αποκλείω να πάμε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα – Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτοξεύει ξανά απειλές για πολεμική σύρραξη.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.
«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη.
Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα.
Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.
Η στρατιωτική ισχύς της Βενεζουέλας
Η στρατιωτική ισχύς της Βενεζουέλας βασίζεται στις Εθνικές Μπολιβαριανές Ένοπλες Δυνάμεις (FANB), οι οποίες ακολουθούν το δόγμα της «Ολοκληρωμένης Εθνικής Άμυνας». Η χώρα διατηρεί ένα από τα πιο εξελιγμένα οπλοστάσια στη Λατινική Αμερική, στηριζόμενη σε προμήθειες από τη Ρωσία και την Κίνα.
Αεράμυνα: Διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-300VM (Antey-2500), το οποίο θεωρείται η ισχυρότερη αντιπυραυλική ασπίδα στην περιοχή, πλαισιωμένο από συστήματα Buk-M2 και Pantsir-S1.
Πολεμική Αεροπορία: Η αιχμή του δόρατος είναι τα 24 μαχητικά Su-30MK2, τα οποία προσφέρουν σημαντική υπεροχή, αν και η συντήρηση των παλαιότερων αμερικανικών F-16 είναι προβληματική λόγω κυρώσεων.
Στρατός Ξηράς: Βασίζεται σε άρματα μάχης T-72B1V και τεθωρακισμένα οχήματα BMP-3.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η Εθνική Πολιτοφυλακή (Milicia Nacional), μια παραστρατιωτική οργάνωση με εκατομμύρια μέλη. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η στρατηγική του Νικολάς Μαδούρο επικεντρώνεται στον «παρατεταμένο λαϊκό πόλεμο», στοχεύοντας στην αποτροπή εξωτερικών επεμβάσεων μέσω της λαϊκής κινητοποίησης και του αντάρτικου πόλεων.
