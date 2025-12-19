newspaper
18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 02:30

Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν έχει ανάγκη έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου για να διατάξει να εξαπολυθούν πλήγματα στη Βενεζουέλα, συμπληρώνοντας πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο διαρροών (στη φωτογραφία του EPA, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεών του).

«Δεν θα με πείραζε να τους το πω (…) Δεν είμαι υποχρεωμένος», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν σκοπεύει να ζητήσει πράσινο φως του Κογκρέσου για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

«Ελπίζω μόνο να μη διαρρεύσουν πληροφορίες. Ξέρετε, κάποιοι αποκαλύπτουν τέτοια πράγματα. Είναι πολιτικοί, διαρρέουν πράγματα σα σουρωτήρια», πέταξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να διατάξει να διεξαχθούν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβαρδίζουν πλεούμενα που υποπτεύονται πως επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, επιχειρήσεις κατά τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 99 άνθρωποι. Η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών όμως αμφισβητείται καθώς μοιάζουν να διεξάγονται εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου.

Πολιτικοί που ανήκουν τόσο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς όσο και στην προεδρική πλειοψηφία στο Κογκρέσο κρίνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει από νομική άποψη δικαιοδοσία να διατάξει χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα χωρίς έγκριση του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

Ομως η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφούν οι ρεπουμπλικάνοι, απέρριψε προχθές Τετάρτη δυο κείμενα με σκοπό να ενταχθούν σε νομικό πλαίσιο τα αμερικανικά πλήγματα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες στη Γερουσία δεν πήγαν πουθενά.

«Δεν διαθέτει» την εξουσία

«Ο πρόεδρος δεν έχει δείξει πως διαθέτει την αναγκαία εξουσία, δυνάμει του αμερικανικού ή του διεθνούς δικαίου», για τα πλήγματα αυτά, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μιξ στη συζήτηση στην κάτω Βουλή.

«Κανένας δεν μπορεί να πει κατά τρόπο αξιόπιστο πως τα πλεούμενα αυτά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατευθύνονταν καν στις ΗΠΑ και βρίσκονταν χιλιάδες χιλιόμετρα από την αμερικανική επικράτεια, αποτελούσαν άμεση απειλή», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρηματολογεί ότι ο πρόεδρος ασκεί δικαιώματά του, καθώς οι βομβαρδισμοί αυτοί διεξάγονται στο πλαίσιο της «ένοπλης σύγκρουσης» εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών — που έχουν πλέον χαρακτηριστεί «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος, μολονότι ο πρόεδρος είναι εξ ορισμού ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει επίσημα πόλεμο.

Ομως επί δεκαετίες, αντί για επίσημη κήρυξη πολέμου, ο ένας πρόεδρος μετά τον άλλο προτιμά να βασιστεί σε απόφαση του κοινοβουλίου για να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αρχής γενομένης στο Αφγανιστάν.

Αυτή η «εξουσιοδότηση για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος (Authorization for Use of Military Force, AUMF στα αγγλικά), που εγκρίθηκε το 2011, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, παραμένει ακόμη σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
