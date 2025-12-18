Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή
- Οι νέοι περιορισμοί στο Airbnb με στόχο να επιστρέψουν σπίτια στην αγορά
- Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
- Δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο
- Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην κάνει ένα μοιραίο λάθος σε σχέση με τη Βενεζουέλα και ανέφερε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τις αποφάσεις των ΗΠΑ οι οποίες απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Ο Τραμπ διέταξε την Τρίτη τον «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που έχουν υποστεί κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο.
Έχει επιβληθεί αποτελεσματικό εμπάργκο μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός πετρελαιοφόρου πλοίου που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, με τα φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα ύδατα της Βενεζουέλας αντί να διακινδυνεύσουν την κατάσχεση.
🇷🇺 Russia warns the U.S. against a «fatal mistake» in Venezuela, urging caution to avoid unpredictable consequences for the Western Hemisphere. #Venezuela #Russia #USPolicyhttps://t.co/FEyRzUKSkt
— Global Headlines & Breaking News (@GlobalNewsRadar) December 18, 2025
«Απρόβλεπτες συνέπειες»
«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.
Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».
Η Ρωσία παρέθεσε τα λόγια του Σιμόν Μπολιβάρ, ενός λαμπρού στρατηγικού ηγέτη της Βενεζουέλας που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής από την ισπανική κυριαρχία που διήρκεσε αιώνες, ο οποίος είπε ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους ηγέτες του και ότι οι άλλες χώρες πρέπει να το σέβονται.
Η Ρωσία, σύμφωνα με το υπουργείο, επιθυμεί την ομαλοποίηση του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας και επιβεβαίωσε την «αλληλεγγύη της Ρωσίας προς τον λαό της Βενεζουέλας ενόψει των δοκιμασιών που αντιμετωπίζει».
Η Ρωσία υποστηρίζει «την πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».
- Κατασκευάζεται δημοτικό κολυμβητήριο στην Αγία Παρασκευή
- Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
- ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
- «Τελευταίο Κύμα ‘Αμυνας»: Βαριές κατηγορίες σε νεοναζιστική οργάνωση για τρομοκρατία στη Γερμανία
- Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
- Νέο περιστατικό βίας σε γυμνάσιο της Αγ. Παρασκευής – 13χρονη ξυλοκοπήθηκε από συμμαθήτριες
- Ο Οδοντωτός στο επίκεντρο Υπουργείου και Περιφέρειας
- Αριστοτέλης και Μαρξ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις