Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην κάνει ένα μοιραίο λάθος σε σχέση με τη Βενεζουέλα και ανέφερε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τις αποφάσεις των ΗΠΑ οι οποίες απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Τραμπ διέταξε την Τρίτη τον «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που έχουν υποστεί κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο.

Έχει επιβληθεί αποτελεσματικό εμπάργκο μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός πετρελαιοφόρου πλοίου που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, με τα φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα ύδατα της Βενεζουέλας αντί να διακινδυνεύσουν την κατάσχεση.

«Απρόβλεπτες συνέπειες»

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Η Ρωσία παρέθεσε τα λόγια του Σιμόν Μπολιβάρ, ενός λαμπρού στρατηγικού ηγέτη της Βενεζουέλας που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής από την ισπανική κυριαρχία που διήρκεσε αιώνες, ο οποίος είπε ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους ηγέτες του και ότι οι άλλες χώρες πρέπει να το σέβονται.

Η Ρωσία, σύμφωνα με το υπουργείο, επιθυμεί την ομαλοποίηση του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας και επιβεβαίωσε την «αλληλεγγύη της Ρωσίας προς τον λαό της Βενεζουέλας ενόψει των δοκιμασιών που αντιμετωπίζει».

Η Ρωσία υποστηρίζει «την πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».