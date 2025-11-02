newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σχολιάζει το Κρεμλίνο
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 06:10

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σχολιάζει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα σε σχέση με την στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», είπε, σχολιάζοντας την αναφορά της Washington Post ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο είχε στείλει αίτημα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια πυραύλων, ραντάρ και αεροσκαφών, με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ προς τη χώρα του. «Σε αυτή την περίπτωση, είμαστε πράγματι σε επαφή με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα. Έχουμε διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις», πρόσθεσε το TASS.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με επιστολή που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και προοριζόταν να παραδοθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης ανώτερου συμβούλου στη ρωσική πρωτεύουσα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μαδούρο συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της «κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας». Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεζ συντόνισε επίσης πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα αυτή. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα είχε ανάγκη από «παθητικό εξοπλισμό ανίχνευσης», «συσκευές παρεμβολής GPS» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ.», όπως επικαλείται η Washington Post.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για τη Βενεζουέλα

Νωρίτερα, η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε σε συνομιλία με δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων στη Βενεζουέλα ή ότι έχει λάβει απόφαση σχετικά με το θέμα.

Στις 21 Οκτωβρίου, η Ρωσική Κρατική Δούμα επικύρωσε τη συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, η επικύρωση αυτή είναι πολύ σημαντική, δεδομένης της άνευ προηγουμένου έντονης πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στρατιωτικής πίεσης, που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream newspaper
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 04:39

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»
Δυτική Όχθη 01.11.25

ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»

Η UNRWA αναφέρει ότι ο Οκτώβριος «είναι σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας» από τότε που άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων στην Δυτική Όχθη το 2013

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
