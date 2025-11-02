Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σχολιάζει το Κρεμλίνο

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», είπε, σχολιάζοντας την αναφορά της Washington Post ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο είχε στείλει αίτημα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια πυραύλων, ραντάρ και αεροσκαφών, με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ προς τη χώρα του. «Σε αυτή την περίπτωση, είμαστε πράγματι σε επαφή με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα. Έχουμε διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις», πρόσθεσε το TASS.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με επιστολή που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και προοριζόταν να παραδοθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης ανώτερου συμβούλου στη ρωσική πρωτεύουσα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μαδούρο συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της «κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας». Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεζ συντόνισε επίσης πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα αυτή. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα είχε ανάγκη από «παθητικό εξοπλισμό ανίχνευσης», «συσκευές παρεμβολής GPS» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ.», όπως επικαλείται η Washington Post.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για τη Βενεζουέλα

Νωρίτερα, η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε σε συνομιλία με δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων στη Βενεζουέλα ή ότι έχει λάβει απόφαση σχετικά με το θέμα.

Στις 21 Οκτωβρίου, η Ρωσική Κρατική Δούμα επικύρωσε τη συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, η επικύρωση αυτή είναι πολύ σημαντική, δεδομένης της άνευ προηγουμένου έντονης πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στρατιωτικής πίεσης, που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.