Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βενεζουέλα, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Παράλληλα προχωρά σε πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών προς και από τη χώρα. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κλιμάκωση της πίεσης προς το Καράκας, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην ήδη μακροχρόνια κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα ο Τραμπ: Πλήρης αποκλεισμός των πετρελαϊκών μεταφορών

«Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όπως υποστήριξε, η απόφαση συνδέεται με την «κλοπή αμερικανικών πόρων», αλλά και με λόγους που, κατά τον ίδιο, αφορούν την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.

«Για την κλοπή των πόρων μας και για πολλούς ακόμη λόγους, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον.

«Η Βενεζουέλα είναι πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη και το σοκ που θα υποστούν θα είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ — μέχρι να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν στο παρελθόν» ανέφερε επίσης ο Τραμπ, που κάθε τόσο επισείει το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

“Venezuela is completely surrounded by the largest Armada ever assembled in the History of South America. It will only get bigger, and the shock to them will be like nothing they have ever seen before — Until such time as they return to the United States of America all of the… pic.twitter.com/WWQwJfcplD — The White House (@WhiteHouse) December 17, 2025

Οργισμένη αντίδραση από το Καράκας

Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει». «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.

Επέμβαση με πρόσχημα την τρομοκρατία

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald Ford, καθώς και μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου F/A-18 Growler και πλέον αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού σε βάση στο Πουέρτο Ρίκο. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ελιγμούς στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδιστεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον 26 πλεούμενα που εμπλέκονταν, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες. Στα πλήγματα αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων έχει προορισμό την Κίνα.

Το αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο

Η ανακοίνωση έρχεται μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιου με μεγάλη ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας, το οποίο οδηγήθηκε σε αμερικανικό λιμάνι. Επρόκειτο για το Skipper, που πιστεύεται πως είχε προορισμό την Κούβα.

Το πλοίο μετέφερε ποσότητα ενός ως δύο εκατομμυρίων βαρελιών αργού της Βενεζουέλας, αξίας μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά διάφορες πηγές.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στο πλοίο επιβάλλονταν αμερικανικές κυρώσεις από το 2022, εξαιτίας των υποτιθέμενων σχέσεών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως προχωρά στην «κατάσχεση του πετρελαίου» του Skipper, αναγνωρίζοντας πάντως ότι αυτό μπορεί να έχει νομικές περιπλοκότητες.

Η ανακοίνωση για την επιβολή αποκλεισμού έγινε επίσης καθώς οι αμερικανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών υπερασπίζονταν χθες στο Κογκρέσο τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, μεταδίδει το ΑΠΕ. Το ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στην Ουάσιγκτον, πάνω απ’ όλα επιχείρηση στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά την οποία έγιναν δυο πλήγματα, το δεύτερο για να αποτελειώσει δυο επιζήσαντες πλεούμενου ήδη στις φλόγες.