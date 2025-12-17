Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως απορρίπτει την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως διέταξε «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Τρομοκρατική οργάνωση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε ακόμα «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας.

«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

BREAKING: President Trump ordered a total blockade of oil tankers entering or leaving Venezuela, declaring the Nicolás Maduro regime a foreign terrorist organization and accusing it of using stolen U.S. assets to finance terrorism, trafficking and other criminal activity. pic.twitter.com/74lvOxgsEY — Fox News (@FoxNews) December 17, 2025

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).