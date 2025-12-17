Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες Τρίτη τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Al Drago, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», δηλώνει ο Τραμπ

«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Κατά συνέπεια, σήμερα, διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που υφίστανται κυρώσεις και πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτήν», πρόσθεσε.

Ρεσάλτο

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ