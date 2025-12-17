Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες Τρίτη τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Al Drago, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», δηλώνει ο Τραμπ
🚨 BREAKING | President Trump is ordering a blockade of all sanctioned oil tankers heading in and out of Venezuela
The Maduro regime has also been designated a Foreign Terrorist Organisation pic.twitter.com/018OSzAatE
— VOZ (@Voz_US) December 16, 2025
«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.
«Κατά συνέπεια, σήμερα, διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που υφίστανται κυρώσεις και πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτήν», πρόσθεσε.
BREAKING: President Trump ordered a total blockade of oil tankers entering or leaving Venezuela, declaring the Nicolás Maduro regime a foreign terrorist organization and accusing it of using stolen U.S. assets to finance terrorism, trafficking and other criminal activity. pic.twitter.com/74lvOxgsEY
— Fox News (@FoxNews) December 17, 2025
Ρεσάλτο
Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι.
Πηγή: ΑΠΕ
- Σέινμπαουμ προς Τραμπ: Αντί να τη χαρακτηρίζουμε, να χτυπήσουμε τα αίτια κατανάλωσης της φαιντανύλης
- Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
- Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
- ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
- Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
- Σουδάν: Ανησυχεί ο ΠΟΥ για την αιχμαλωσία δεκάδων υγειονομικών και χιλιάδων αμάχων
- Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις