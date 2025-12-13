Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, που όπως άφησε να εννοηθεί θα αρχίσουν σύντομα. «Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν διά θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο χωρίς να παραθέσει κάποιο στοιχείο για τον ισχυρισμό του.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για να αποτρέψουν πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας».

Οι επιθέσεις που διεξάγουν οι ΗΠΑ σε πλοία στη Βενεζουέλα με πρόσχημα τη μεταφορά ναρκωτικών έχουν στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 87 ανθρώπους, ενώ έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ αλλά και από αμερικανούς νομικούς που μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Πριν από λίγες ημέρες αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν τάνκερ πετρελαίου ανοιχτά της Βενεζουέλας, με τον πρόεδρο της χώρας Νικολά Μαδούρο να κατηγορεί τις ΗΠΑ για πειρατεία.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία από τον Ψυχρό Πόλεμο

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με αεροπλανοφόρο, βομβαρδιστικά και 15.000 πεζοναύτες. Σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το νέο δόγμα στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες αναφέρεται στη Λατινική Αμερική με την αντίληψη της «πίσω αυλής» ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να είναι το δυτικό ημισφαίριο.

Ο Νικολά Μαδούρο, που έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες για ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, αρνείται να εγκαταλείψει την εξουσία, όπως του ζητούν οι ΗΠΑ, και προσπαθεί να προετοιμάσει τη χώρα για πιθανή επέμβαση.

Η αρχηγός της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, διέφυγε από τη Βενεζουέλα τις προηγούμενες μέρες προκειμένου να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο και, ευθυγραμμισμένη με τη γραμμή Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση είναι απαραίτητη για να αναγκαστεί ο Μαδούρο να παραιτηθεί.

Επίθεση σε ναυαγούς

Στην τελετή απονομής βρίσκονταν ηγέτες της Λατινικής Αμερικής που στηρίζουν και στηρίζονται από τον Τραμπ και χειροκροτούσαν την κόρη της Ματσάδο που έλαβε στη θέση της μητέρας της – που άργησε να φτάσει – το βραβείο Νόμπελ. Ανάμεσά τους και ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μίλεϊ.

Οι ακατανόητες για πολλούς κινήσεις του Τραμπ στη Βενεζουέλα επικρίνονται από τους Δημοκρατικούς που αντιδρούν καθώς η κυβέρνηση αποφασίζει χωρίς την άδεια του Κογκρέσο.

Πριν από λίγες ημέρες προκλήθηκε σάλος όταν έγινε γνωστό ότι τον Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε διπλή επίθεση σε πλοίο στη Βενεζουέλα καθώς το δεύτερο πλήγμα στόχευσε τους ναυαγούς που είχαν διασωθεί από το πρώτο.

Δημοκρατικοί αλλά και Ρεπουμπλικανοί έβαλαν στο στόχαστρο στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, που φέρεται να έδωσε την εντολή να εξολοθρευθούν όλοι οι επιβαίνοντες.