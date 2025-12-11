Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο στενός σύμμαχός του και ομόλογός του, Αλεξάντρ Λουκασένσκο δείχνουν τη στήριξή τους στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεσή τους για την εκδίωξή του.
Οι ΗΠΑ έχουν εκ νέου στραφεί κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Το Reuters γράφει ότι ίσως ο Μαδούρο να ψάχνει για άσυλο στο εξωτερικό.
Μάλιστα, επικαλούμενο πηγές, το πρακτορείο υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο είπε στον Αμερικανό πρόεδρο στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν στις 21 Νοεμβρίου ότι ήταν έτοιμος να φύγει από τη Βενεζουέλα με την προϋπόθεση ότι θα δινόταν γενική αμνηστία σε αυτόν και την οικογένειά του.
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησε την Πέμπτη τη δεύτερη συνάντησή του σε 17 ημέρες με τον Χεσούς Ραφαέλ Σαλασάρ Βελάσκες, πρέσβη της Βενεζουέλας στη Μόσχα.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Lukashenko meets Venezuela envoy again as Trump seeks Maduro’s removal https://t.co/7I17n48ipi
— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) December 11, 2025
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta, ο Λουκασένκο είπε στον απεσταλμένο στις 25 Νοεμβρίου ότι ο Μαδούρο είναι πάντα ευπρόσδεκτος στη Λευκορωσία και ότι ήρθε η ώρα να την επισκεφθεί.
Την Πέμπτη, το Belta ανέφερε ότι ο Λουκασένκο υπενθύμισε στον Βελάσκες ότι είχαν συμφωνήσει στην πρώτη συνάντηση να «συντονίσουν ορισμένα θέματα» με τον Μαδούρο.
«Συμφωνήσαμε ότι, μετά την επίλυση ορισμένων ζητημάτων, θα βρείτε χρόνο να έρθετε να με συναντήσετε ξανά, ώστε να λάβουμε την κατάλληλη απόφαση, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας. Κι, αν χρειαστεί, θα εμπλέξουμε και τον πρόεδρο της Βενεζουέλας», τόνισε.
Το Reuters ζήτησε από το γραφείο του Λουκασένκο να σχολιάσει τη σημασία των συναντήσεων και να απαντήσει στο ερώτημα αν η Λευκορωσία θα ήταν διατεθειμένη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο σε περίπτωση που παραιτηθεί.
Το πρακτορείο σημειώνει ότι δεν έλαβε απάντηση.
Επικοινωνία Πούτιν – Μαδούρο
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ηγέτη της Βενεζουέλας την Πέμπτη, «επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην πολιτική της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας μπροστά στην αυξανόμενη εξωτερική πίεση».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Kremlin:
Putin spoke by phone with Maduro.
Putin expressed solidarity with the Venezuelan people and supported the course of Maduro’s government in defending national interests and sovereignty amid increasing external pressure. pic.twitter.com/GEAJoUYnnk
— Clash Report (@clashreport) December 11, 2025
