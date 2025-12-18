Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την Τετάρτη δύο ψηφίσματα για τη Βενεζουέλα που κατατέθηκαν από τους Δημοκρατικούς με σκοπό να περιορίσουν τις επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σκαφών που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τις «εχθροπραξίες της κυβέρνησης εντός ή εναντίον της Βενεζουέλας».

Το πρώτο ψήφισμα, που υποβλήθηκε από τον ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής Γκρέγκορι Μικς (Δημοκρατικός – Ν.Υ.), είχε ως στόχο να τερματίσει τις επιθέσεις κατά σκαφών, κατευθύνοντας τον πρόεδρο να σταματήσει τις «εχθροπραξίες με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση που έχει οριστεί από τον πρόεδρο στο Δυτικό Ημισφαίριο», εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από το Κογκρέσο.

Η πρόταση του Μικς απορρίφθηκε με 210 ψήφους έναντι 216. Δύο Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν μαζί με την πλειοψηφία των Δημοκρατικών υπέρ της πρότασης. Δύο Δημοκρατικοί προσχώρησαν στους Ρεπουμπλικάνους.

Τραμπ εναντίον «ναρκωτρομοκρατών»

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορίσει πολλά καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις και το χρησιμοποίησε ως μέρος της αιτιολογίας της για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις κατά σκαφών τους τελευταίους μήνες.

Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 95 «ναρκοτρομοκράτες».

Σε κάποια από αυτά διαπιστώθηκε πως επέβαιναν ψαράδες. Σε μια περίπτωση οι ΗΠΑ διεξήγαγαν 2 έως 4 χτυπήματα στο ίδιο σκάφος, σκοτώνοντας τους ναυαγούς, έγκλημα πολέμου κατά τον αμερικανικό στρατό.

Πόλεμος με τη Βενεζουέλα μόνο με έγκριση του Κογκρέσου

Η δεύτερη πρόταση, με επικεφαλής τον ανώτερο μέλος της Επιτροπής Κανονισμών της Βουλής Τζιμ ΜακΓκόβερν (Δημοκρατικός από τη Μασαχουσέτη), ζητούσε από τον πρόεδρο «να αποσύρει τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από εχθροπραξίες εντός ή κατά της Βενεζουέλας», εκτός εάν αυτό εγκριθεί από το Κογκρέσο (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων).

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι διέταξε τον αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα δήλωσε ότι πολεμικά σκάφη της θα συνοδεύουν τα πετρελαιοφόρα.

Η πρόταση του ΜακΓκόβερν απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 213. Τρεις Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν μαζί με τους περισσότερους Δημοκρατικούς υπέρ της πρότασης. Ένας Δημοκρατικός συντάχθηκε με όλους τους άλλους Ρεπουμπλικάνους και ψήφισε κατά, ενώ ένας Δημοκρατικός δεν ψήφισε, παρά το γεγονός ότι αντιτάχθηκε στην άλλη πρόταση για την Καραϊβική.

Η Βενεζουέλα ζήτησε σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Βενεζουέλα ζήτησε την Τετάρτη να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσει την «συνεχιζόμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ» κατά της χώρας, σύμφωνα με επιστολή προς το 15μελές όργανο. Ένας διπλωμάτης του ΟΗΕ δήλωσε στο Reuters ότι η συνεδρίαση θα προγραμματιστεί πιθανότατα για την επόμενη Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Τρίτη τον «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, σε μια τελευταία κίνηση της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο, στοχεύοντας την κύρια πηγή εισοδήματός της.

Η πρόεδρος του Μεξικό Κλαούντια Σάινμπαουμ, ζήτησε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τον ρόλο τους και να αποφύγουν την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κάλεσε τις ΗΠΑ να δείξουν «αυτοσυγκράτηση», ενώ έχει προτείνει να μεσολαβήσει για να μειωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση από την Ουάσινγκτον.

<br />

Ο Τραμπ απαιτεί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

«Θυμάστε, μας πήραν όλα τα δικαιώματα ενέργειας. Πήραν όλο το πετρέλαιο μας πριν από λίγο καιρό, και το θέλουμε πίσω. Το πήραν παράνομα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε αμερικανικά δίκτυα κατά τη διάρκεια παραλαβής των σορών των αμερικανών στρατιωτών που πέθαναν στη Συρία, στην αεροπορική βάση του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα εθνικοποίησε τον πετρελαϊκό της τομέα το 1976 και τον έθεσε υπό τον έλεγχο της κρατικής εταιρείας PDVSA. Tο 2007, ο αριστερός πρόεδρος Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε τα εναπομείναντα ξένα πετρελαϊκά έργα στη Βενεζουέλα, εκδιώκοντας ουσιαστικά αμερικανικούς πετρελαϊκούς γίγαντες όπως η ConocoPhillips και η Exxon Mobil.

Ο Τραμπ ρωτώντας εταιρείες πετρελαίου αν θα επέστρεφαν στην Βενεζουέλα μετά από ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης Μαδούρο, φέρεται σύμφωνα με το Politico να έλαβε αρνητική απάντηση.

Μερίδα αναλυτών θεωρούν πως ο πόλεμος δεν γίνεται για το πετρέλαιο παρά τη ρητορική των ΗΠΑ και της ίδιας της Βενεζουέλας. Θεωρούν πως οι ΗΠΑ θέλουν να απομακρύνουν ένα από τις λίγες εναπομείνασες αριστερές κυβερνήσεις από τη Λατινική Αμερική.