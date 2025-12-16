Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε Δευτέρα χθες τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, που έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, να «σεβαστεί τους Βενεζουελανούς», και συνέκρινε το πολιτικό πρόγραμμα του ακροδεξιού πολιτικού με εκείνο του ηγέτη των ναζί Αδόλφου Χίτλερ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Manaure Quintero, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο).

Ο ακροδεξιός Καστ υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας

«Μπορεί να είσαστε οπαδός του Χίτλερ και να ανδρωθήκατε με τις αξίες του Χίτλερ, μπορεί να είσαστε πεισμένος και δηλωμένος οπαδός του Πινοτσέτ, αλλά προσέξτε, μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού. Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», είπε ο κ. Μαδούρο, απευθυνόμενος στον κ. Καστ σε δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ υποσχέθηκε να απελάσει μαζικά τους περίπου 340.000 μετανάστες χωρίς άδειες νόμιμης παραμονής, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, και να πατάξει την εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής — που συγκαταλέγεται πάντως στις πιο ασφαλείς της περιοχής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τα φαντάσματα…

Η νίκη προχθές του Αντόνιο Καστ ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990) στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Ο ίδιος έχει προαναγγείλει πως θα υποστηρίξει σχέδιο νόμου που προκαλεί πολεμική—προβλέπει να απονεμηθεί χάρη σε κάπου 140 πρώην στελέχη του στρατού και του μηχανισμού ασφαλείας, που κρατούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία διαπράχθηκαν επί χούντας.

Ανάμεσά τους στον ταξίαρχο ε.α. Μιγκέλ Κράσνοφ, στον οποίο επιβλήθηκε αθροιστικά ποινή χιλίων και πλέον χρόνων κάθειρξης (περισσότερα εδώ).