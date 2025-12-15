Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Annabelle Gordon, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

Υποστηρικτές του υποψηφίου της άκρας δεξιάς βγήκαν σε δρόμους πόλεων να πανηγυρίσουν τη νίκη του

Ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς επιβλήθηκε της υποψήφιας συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου Γιανέτ Χάρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL).

Ο κ. Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός 59 ετών, επικράτησε με 58,30% των ψήφων της κ. Χάρα, η οποία έλαβε το 41,70%, κατά τα ως τώρα αποτελέσματα, με το 76% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Υποστηρικτές του υποψηφίου της άκρας δεξιάς, ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής, βγήκαν σε δρόμους πόλεων να πανηγυρίσουν τη νίκη του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ευχές από την αντίπαλο

Η Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της και επικοινώνησε με τον αντίπαλό της προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο».