Η υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς για την προεδρία της Χιλής Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ (στη φωτογραφία του Reuters/Rodrigo Garrido, επάνω, ενώ ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα στο Σαντιάγο).

Για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, θα αναλάβει πρόεδρος της ακροδεξιάς στη Χιλή

Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της κ. Χάρα, συνεχίζοντας να διατηρεί προβάδισμα κάπου 17 μονάδων με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

Για «το καλό της Χιλής»

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ