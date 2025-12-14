Χιλή α λα Τραμπ: Ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ είναι το φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές

Οι πολίτες στη Χιλή θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο φαβορί είναι ένας υποψήφιος εμπνευσμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να χτίσει ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων της χώρας για να κρατήσει τους μετανάστες έξω.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 59 ετών, ένας υπερσυντηρητικός πρώην βουλευτής που έχει βασίσει την εκστρατεία του στην υπόσχεση να απελάσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά, αντιμετωπίζει την Ζανέτ Χάρα, 51 ετών, πρώην υπουργό Εργασίας υπό τον σημερινό κεντροαριστερό πρόεδρο, Γκαμπριέλ Μπόρικ, 39 ετών.

Η Χάρα ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με προβάδισμα, με 26,9% έναντι 23,9%, αλλά ενώ ήταν η ενιαία υποψήφια μιας αριστερής συμμαχίας, οι δεξιοί υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένου του Καστ, συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από το ήμισυ των ψήφων.

Για το λόγο αυτό, και με βάση τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Καστ – γιος μέλους του ναζιστικού κόμματος, θαυμαστής του δικτάτορα Αουγούστο Πινοτσέτ και ένθερμος καθολικός, γνωστός για την αντίθεσή του στην άμβλωση και τον γάμο ομοφύλων – αναμένεται να κυβερνήσει τη Χιλή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

ESTO es lo que genera José Antonio Kast en las calles. IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/L2VecyAjf5 — Vicente Bruna🇨🇱 (@vicentebrunapr) December 13, 2025

Η αναγκαστική ψήφος

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, μια καινοτομία σε αυτές τις εκλογές έχει οδηγήσει τους αναλυτές να συστήσουν προσοχή στην πρόβλεψη της νίκης του: για πρώτη φορά σε πάνω από μια δεκαετία, η ψήφος είναι και πάλι υποχρεωτική.

Στις προηγούμενες εκλογές, περίπου το ένα τρίτο των 15 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της χώρας δεν συμμετείχε.

«Αυτά τα 5 εκατομμύρια άτομα είναι πιο δύσπιστα απέναντι στην πολιτική», δήλωσε η Κλαούντια Χάις, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, η οποία υποστήριξε ότι στον πρώτο γύρο του Νοεμβρίου, αυτό το «νέο» εκλογικό σώμα προσελκύστηκε από τις υποσχέσεις της δεξιάς λαϊκιστικής παράταξης και ψήφισε κατά της κυβερνητικής συμμαχίας.

Ωστόσο, η Χάις λέει ότι η συμπεριφορά αυτού του εκλογικού μπλοκ στον δεύτερο γύρο παραμένει απρόβλεπτη: ένας άλλος υποψήφιος, ο οικονομολόγος Φράνκο Παρίσι, 58 ετών, φάνηκε να επωφελείται από την υποστήριξή τους. Ο Παρίσι, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τρίτη φορά, εξακολουθούσε να παρουσιάζεται ως «αουτσάιντερ» και εξασφάλισε μια εκπληκτική τρίτη θέση με 20% των ψήφων.

«Ο Πάρισι απευθύνθηκε σε ένα κοινό νεαρών ανδρών που γενικά δεν είχαν καμία πολιτική δέσμευση», δήλωσε η Ροσάνα Καστιλιόνι, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ντιέγκο Πορτάλες.

Τώρα, είπε, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού θα πάνε οι ψήφοι του Παρίσι, καθώς, σε αντίθεση με τους άλλους ηττημένους υποψηφίους της δεξιάς, δεν υποστήριξε την Καστ στον δεύτερο γύρο.

Αντίθετα, παρέμεινε πιστός στο σύνθημα της εκστρατείας του «ούτε φασιστής ούτε κομμουνιστής», και πολλοί από τους ψηφοφόρους του ενδέχεται να καταστρέψουν τα ψηφοδέλτιά τους ως μορφή διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, «αν εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις, όλα δείχνουν ότι ο Καστ θα είναι ο νικητής», δήλωσε η Καστιλιόνι.

Το αντιμεταναστευτικό αίσθημα και η εκμετάλλευση του φόβου

Ο Χάις δήλωσε ότι ο Καστ επωφελήθηκε από ένα κύμα «παράνοιας» του κοινού σχετικά με την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Ο μεταναστευτικός πληθυσμός της Χιλής έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, τροφοδοτούμενος από περίπου 700.000 Βενεζουελάνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους εν μέσω της οικονομικής κατάρρευσής της.

«Υπάρχει ένας φόβος που συνδέεται με την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας που δεν ήταν συνηθισμένες εδώ – όπως δολοφονίες επί πληρωμή, απαγωγές και εκβιασμοί – που συνδέονται με την άφιξη ξένων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, αλλά αυτές δεν αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών που έρχονται στη Χιλή», δήλωσε η Χάις.

«Ο αυξημένος φόβος έχει δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για τον ποινικό λαϊκισμό και τις σκληρές πολιτικές», πρόσθεσε.

Σε μια προεδρική συζήτηση, ο Καστ ισχυρίστηκε δύο φορές ότι «1,2 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονούνται κάθε χρόνο στη Χιλή», ένας εντελώς μη ρεαλιστικός αριθμός.

Παρά την αύξηση τα τελευταία χρόνια, η χώρα καταγράφει στην πραγματικότητα περίπου 1.200 ανθρωποκτονίες ετησίως, γεγονός που την καθιστά μια από τις ασφαλέστερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Me gusta cómo habla Jeannette sobre seguridad: el narco se mueve por plata, y para cortarle el negocio hay que levantar el secreto bancario y perseguir la plata sucia.#JaraPresidenta #JaraNosUne pic.twitter.com/y0KYT1AVVS — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) September 11, 2025

Η σκληρή πολιτική του Καστ

Όπως πολλοί ηγέτες της δεξιάς στην περιοχή, ο Κάστ περιγράφει τον εαυτό του ως θαυμαστή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Νάιμπ Μπουκέλε, ο οποίος έχει φυλακίσει τουλάχιστον το 2% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας του στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης εκστρατείας καταστολής των συμμοριών.

«Κάθε Χιλιανός που ψηφίζει σήμερα, αν ο Μπουκέλε ήταν υποψήφιος, θα επέλεγε τον Μπουκέλε», δήλωσε σε άλλη συζήτηση.

Η Χάρα παρουσίασε επίσης τη δική της εκδοχή μιας πολιτικής «σιδερένιας γροθιάς», δηλώνοντας ότι η ασφάλεια είναι η «κορυφαία προτεραιότητά» της και υποσχόμενη να κατασκευάσει πέντε νέες φυλακές και να απελάσει τους μετανάστες που έχουν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ενώ η Χάρα δηλώνει ότι θέλει να καταγράψει τους περίπου 330.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης, ο Καστ τους έχει δώσει τελεσίγραφο να φύγουν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του επόμενου προέδρου στις 11 Μαρτίου ή να απελαθούν «μόνο με τα ρούχα που φορούν».

CHILE: En 24 horas voten masivamente a favor de Jose Antonio KAST por su prosperidad, seguridad y libertad. Díganle NO al comunismo. Viva Chile!🇨🇱 pic.twitter.com/sG19S94vaZ — Fernando Amandi Sr.🌐 (@FernandoAmandi) December 13, 2025

Χιλή α λα Τραμπ

Οι μετανάστες βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής του πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον Τραμπ για την κατασκευή κέντρων κράτησης και τειχών ύψους 5 μέτρων, ηλεκτρικών φράχτων και τάφρων βάθους 3 μέτρων, καθώς και αυξημένη στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων, ιδίως στο βορρά, στα σύνορα με το Περού και τη Βολιβία.

Παρά την σαφή εκτίμηση και τις αναφορές του Καστ στον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον Χιλιανό οπαδό του, σε αντίθεση με άλλες εκλογές στη Λατινική Αμερική φέτος – συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής και της Ονδούρας, όπου αναλυτές και τοπικοί πολιτικοί επέκριναν τον Τραμπ για την άμεση παρέμβασή του.

Ακόμη και χωρίς κανένα σημάδι υποστήριξης από τον πολιτικό του οδηγό, ο Καστ συνέχισε να θαυμάζει τον Τραμπ και τις ενέργειές του. Όταν ρωτήθηκε στη συζήτηση αν θα υποστήριζε μια αμερικανική χερσαία επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο υπερσυντηρητικός απάντησε θετικά, χρησιμοποιώντας το σύνθημα του εθνικού οικόσημου της Χιλής: «Με τη λογική ή με τη βία».