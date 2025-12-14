newspaper
14.12.2025
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Χιλή α λα Τραμπ: Ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ είναι το φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025

Χιλή α λα Τραμπ: Ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ είναι το φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές

Ο πρώην βουλευτής, εμπνευσμένος από τον Τραμπ, αναμένεται να διαδεχθεί τον Γκαμπριέλ Μπόρικ στη Χιλή

Σύνταξη
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Οι πολίτες στη Χιλή θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο φαβορί είναι ένας υποψήφιος εμπνευσμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να χτίσει ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων της χώρας για να κρατήσει τους μετανάστες έξω.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 59 ετών, ένας υπερσυντηρητικός πρώην βουλευτής που έχει βασίσει την εκστρατεία του στην υπόσχεση να απελάσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά, αντιμετωπίζει την Ζανέτ Χάρα, 51 ετών, πρώην υπουργό Εργασίας υπό τον σημερινό κεντροαριστερό πρόεδρο, Γκαμπριέλ Μπόρικ, 39 ετών.

Η Χάρα ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με προβάδισμα, με 26,9% έναντι 23,9%, αλλά ενώ ήταν η ενιαία υποψήφια μιας αριστερής συμμαχίας, οι δεξιοί υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένου του Καστ, συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από το ήμισυ των ψήφων.

Για το λόγο αυτό, και με βάση τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Καστ – γιος μέλους του ναζιστικού κόμματος, θαυμαστής του δικτάτορα Αουγούστο Πινοτσέτ και ένθερμος καθολικός, γνωστός για την αντίθεσή του στην άμβλωση και τον γάμο ομοφύλων – αναμένεται να κυβερνήσει τη Χιλή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η αναγκαστική ψήφος

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, μια καινοτομία σε αυτές τις εκλογές έχει οδηγήσει τους αναλυτές να συστήσουν προσοχή στην πρόβλεψη της νίκης του: για πρώτη φορά σε πάνω από μια δεκαετία, η ψήφος είναι και πάλι υποχρεωτική.

Στις προηγούμενες εκλογές, περίπου το ένα τρίτο των 15 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της χώρας δεν συμμετείχε.

«Αυτά τα 5 εκατομμύρια άτομα είναι πιο δύσπιστα απέναντι στην πολιτική», δήλωσε η Κλαούντια Χάις, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, η οποία υποστήριξε ότι στον πρώτο γύρο του Νοεμβρίου, αυτό το «νέο» εκλογικό σώμα προσελκύστηκε από τις υποσχέσεις της δεξιάς λαϊκιστικής παράταξης και ψήφισε κατά της κυβερνητικής συμμαχίας.

Ωστόσο, η Χάις λέει ότι η συμπεριφορά αυτού του εκλογικού μπλοκ στον δεύτερο γύρο παραμένει απρόβλεπτη: ένας άλλος υποψήφιος, ο οικονομολόγος Φράνκο Παρίσι, 58 ετών, φάνηκε να επωφελείται από την υποστήριξή τους. Ο Παρίσι, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τρίτη φορά, εξακολουθούσε να παρουσιάζεται ως «αουτσάιντερ» και εξασφάλισε μια εκπληκτική τρίτη θέση με 20% των ψήφων.

«Ο Πάρισι απευθύνθηκε σε ένα κοινό νεαρών ανδρών που γενικά δεν είχαν καμία πολιτική δέσμευση», δήλωσε η Ροσάνα Καστιλιόνι, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ντιέγκο Πορτάλες.

Τώρα, είπε, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού θα πάνε οι ψήφοι του Παρίσι, καθώς, σε αντίθεση με τους άλλους ηττημένους υποψηφίους της δεξιάς, δεν υποστήριξε την Καστ στον δεύτερο γύρο.

Αντίθετα, παρέμεινε πιστός στο σύνθημα της εκστρατείας του «ούτε φασιστής ούτε κομμουνιστής», και πολλοί από τους ψηφοφόρους του ενδέχεται να καταστρέψουν τα ψηφοδέλτιά τους ως μορφή διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, «αν εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις, όλα δείχνουν ότι ο Καστ θα είναι ο νικητής», δήλωσε η Καστιλιόνι.

Το αντιμεταναστευτικό αίσθημα και η εκμετάλλευση του φόβου

Ο Χάις δήλωσε ότι ο Καστ επωφελήθηκε από ένα κύμα «παράνοιας» του κοινού σχετικά με την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Ο μεταναστευτικός πληθυσμός της Χιλής έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, τροφοδοτούμενος από περίπου 700.000 Βενεζουελάνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους εν μέσω της οικονομικής κατάρρευσής της.

«Υπάρχει ένας φόβος που συνδέεται με την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας που δεν ήταν συνηθισμένες εδώ – όπως δολοφονίες επί πληρωμή, απαγωγές και εκβιασμοί – που συνδέονται με την άφιξη ξένων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, αλλά αυτές δεν αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών που έρχονται στη Χιλή», δήλωσε η Χάις.

«Ο αυξημένος φόβος έχει δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για τον ποινικό λαϊκισμό και τις σκληρές πολιτικές», πρόσθεσε.

Σε μια προεδρική συζήτηση, ο Καστ ισχυρίστηκε δύο φορές ότι «1,2 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονούνται κάθε χρόνο στη Χιλή», ένας εντελώς μη ρεαλιστικός αριθμός.

Παρά την αύξηση τα τελευταία χρόνια, η χώρα καταγράφει στην πραγματικότητα περίπου 1.200 ανθρωποκτονίες ετησίως, γεγονός που την καθιστά μια από τις ασφαλέστερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η σκληρή πολιτική του Καστ

Όπως πολλοί ηγέτες της δεξιάς στην περιοχή, ο Κάστ περιγράφει τον εαυτό του ως θαυμαστή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Νάιμπ Μπουκέλε, ο οποίος έχει φυλακίσει τουλάχιστον το 2% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας του στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης εκστρατείας καταστολής των συμμοριών.

«Κάθε Χιλιανός που ψηφίζει σήμερα, αν ο Μπουκέλε ήταν υποψήφιος, θα επέλεγε τον Μπουκέλε», δήλωσε σε άλλη συζήτηση.

Η Χάρα παρουσίασε επίσης τη δική της εκδοχή μιας πολιτικής «σιδερένιας γροθιάς», δηλώνοντας ότι η ασφάλεια είναι η «κορυφαία προτεραιότητά» της και υποσχόμενη να κατασκευάσει πέντε νέες φυλακές και να απελάσει τους μετανάστες που έχουν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ενώ η Χάρα δηλώνει ότι θέλει να καταγράψει τους περίπου 330.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης, ο Καστ τους έχει δώσει τελεσίγραφο να φύγουν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του επόμενου προέδρου στις 11 Μαρτίου ή να απελαθούν «μόνο με τα ρούχα που φορούν».

Χιλή α λα Τραμπ

Οι μετανάστες βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής του πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον Τραμπ για την κατασκευή κέντρων κράτησης και τειχών ύψους 5 μέτρων, ηλεκτρικών φράχτων και τάφρων βάθους 3 μέτρων, καθώς και αυξημένη στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων, ιδίως στο βορρά, στα σύνορα με το Περού και τη Βολιβία.

Παρά την σαφή εκτίμηση και τις αναφορές του Καστ στον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον Χιλιανό οπαδό του, σε αντίθεση με άλλες εκλογές στη Λατινική Αμερική φέτος – συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής και της Ονδούρας, όπου αναλυτές και τοπικοί πολιτικοί επέκριναν τον Τραμπ για την άμεση παρέμβασή του.

Ακόμη και χωρίς κανένα σημάδι υποστήριξης από τον πολιτικό του οδηγό, ο Καστ συνέχισε να θαυμάζει τον Τραμπ και τις ενέργειές του. Όταν ρωτήθηκε στη συζήτηση αν θα υποστήριζε μια αμερικανική χερσαία επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο υπερσυντηρητικός απάντησε θετικά, χρησιμοποιώντας το σύνθημα του εθνικού οικόσημου της Χιλής: «Με τη λογική ή με τη βία».

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»
«Σκιώδεις» μαχητές 14.12.25

Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»

Εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και απωλειών στα πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση ξένων υπηκόων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Τρεις προϋποθέσεις 14.12.25

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το όχι των αγροτών – Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

