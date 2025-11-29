Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το Περού στα σύνορα με τη Χιλή
Η κυβέρνηση στο Περού κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από φόβους για μεγάλο κύμα μετανάστευσης από τη Χιλή
Την Παρασκευή το βράδυ, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Χιλή και ανακοίνωσε πως στέλνει στρατιωτικούς για να ενισχύσουν τους ελέγχους.
Φόβοι για κύμα μετανάστευσης στο Περού
Η κυβέρνηση προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση φοβούμενη πως ένα κύμα μεταναστών θα εγκαταλείψει τη γειτονική χώρα λόγω της πιθανής εκλογής εκεί ενός ακροδεξιού προέδρου.
Το μέτρο αυτό πρόκειται να ισχύσει για 60 ημέρες στη νότια περιφέρεια της Τάκνα, καθώς στις προεδρικές εκλογές στη Χιλή είναι φαβορί ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να απελάσει τους παράτυπους μετανάστες, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο.
