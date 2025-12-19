Την έγκριση για τον απόπλου δύο τάνκερ με προορισμό την Κίνα έδωσε η Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Τα δύο πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) , σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ήταν μόνο το δεύτερο και το τρίτο υπερδεξαμενόπλοιο που θα αναχωρήσουν από τότε που οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα.

1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου

Τα δεξαμενόπλοια δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανένα πλοίο που υπόκειται σε κυρώσεις να εγκαταλείψει τα ύδατα της Βενεζουέλας.

Τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Merey της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής εταιρείας PDVSA.

Τα πλοία σχεδίαζαν να πλοηγηθούν με απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη παρακολούθησης, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η «παρουσία» των ΗΠΑ

H παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων έχει αλλαξει δραματικά την κίνηση στην Καραϊβική , ανοιχτά της Βενεζουέλας. Πολύ δε περισσότερο μετα την κατάσχεση ενός πλοίου την περασμένη εβδομάδα.

Οπως ανέφερε η Wall Street Journal (WSJ) «τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο έχει αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα από τότε που κατασχέθηκε το πλοίο Skipper, αλλά μετέφερε μαζούτ, όχι το πιο πολύτιμο αργό πετρέλαιο.

Περίπου 75 δεξαμενόπλοια πλέουν στα ύδατα της Βενεζουέλας και τα μισά βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών για παραβάτες κυρώσεων, σύμφωνα με το TankerTrackers.com. Περίπου δύο δωδεκάδες χρησιμοποιούνται συνήθως για την εξαγωγή αργού πετρελαίου».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε μερικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας και απαίτησε την επιστροφή των απαλλοτριωμένων πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις. «Θέλω να ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια. Η πολιτική είναι να ανατραπεί ο Μαδούρο; Αν δεν είναι, θα πρέπει να είναι», δήλωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός, Νότια Καρολίνα), ο οποίος χαρακτήρισε «συγκεχυμένη» την πολιτική της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα μετά από μια κλειστή ενημέρωση την Τρίτη από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

