Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν στην Καραϊβική ακόμη ένα πετρελαιοφόρο που είχε φύγει από τη Βενεζουέλα. Το ένα από αυτά, μάλιστα, είχε στρατιωτική συνοδεία. Και το Καράκας του επέτρεψε (ή του επέβαλε) να φύγει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει πλήρη αποκλεισμό για τα δεξαμενόπλοια από τη Βενεζουέλα.

Αναμφίβολα, πρόκειται για κλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, επισημαίνει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios. Σημειώνει ωστόσο, ότι τα δύο αυτά δεξαμενόπλοια δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων. Συνεπώς, δεν εμπίπτουν και στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάμε σε πόλεμο;

Νικολάς Μαδούρο και Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι και η στρατιωτική σύγκρουση φαίνεται πολύ πιθανή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει πολλές φορές ότι δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα. Σύμβουλός του δήλωσε στο Axios ότι Νικολάς Μαδούρο «δεν έχει καταλάβει με ποιον τα βάζει».

Στη Βενεζουέλα, και αλλού, οι υποστηρικτές του Μαδούρο τον επαίνεσαν σήκωσε το γάντι του Τραμπ. Αναλυτές επίσης εκτιμούν ότι, το γεγονός ότι τα δύο δεξαμενόπλοια δεν βρίσκονται στη λίστα, επιτρέπουν στον Βενεζουελάνο πρόεδρο να προκαλέσει «τόσο όσο» τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Plan B»

Σύμφωνα με τον Σαμίρ Μαντάνι, συνιδρυτή της Tanker Trackers, που παρακολουθεί τις παγκόσμιες πετρελαϊκές μεταφορές, αυτό είναι το «Plan B του Νικολάς Μαδούρο». Διότι δεκάδες δεξαμενόπλοια που βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας για να αποφύγουν τη κατάσχεση από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει σταδιακά τις κινήσεις του και ενισχύει διαρκώς τη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Η επιχείρηση «Νότιο Δόρυ» ξεκίνησε ως δήθεν προσπάθεια καταστροφής των σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά. Αλλά ο πραγματικός στόχος του –σχεδόν τον έχει ομολογήσει ο Ντόναλντ Τραμπ- είναι η αλλαγή καθεστώτος.

Έτσι προχώρησε στον αποκλεισμό και στην κατάσχεση δεξαμενοπλοίων που πήγαιναν στην Κίνα. Αυτή ήταν η ευκαιρία του να κλιμακώσει την ένταση. Σύμφωνα με τους συμβούλους τους, είχε τρεις λόγους για να τα κατασχέσει:

Ο πρώτος, ότι έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση», όταν ανακοίνωσε τον αποκλεισμό.

Στις 24 Νοεμβρίου επέβαλε τον ίδιο χαρακτηρισμό στο Cartel de los Soles. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής του το 2020. Έτσι τον κατηγορεί για διακίνηση κοκαΐνης.

Επίσης, το υπουργείο πετρελαίου της Βενεζουέλας, βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019.

Όλα για το πετρέλαιο;

Παρ’ όλα αυτά, παρά τις πυραυλικές επιθέσεις, τις δολοφονίες και τις απειλές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εφαρμόσει «μέγιστη πίεση» στη Βενεζουέλα.

Η Chevron είναι η μόνη πετρελαϊκή εταιρεία που η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνωρίζει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να λειτουργεί στη Βενεζουέλα βάσει άδειας. Αυτή η ρύθμιση δίνει στο Καράκας πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου ημερησίως που δεν υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν έχει επιβάλει κυρώσεις σε δεκάδες πετρελαιοφόρα.

Στο πλαίσιο της ήδη ασκούμενης πίεσης, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις σε περισσότερα σκάφη, δίνοντας στην κυβέρνηση επιπλέον πρόσχημα για να τα κατάσχει. Επιβάλλει επίσης οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας Μαδούρο και σε επιχειρηματίες που συνδέονται με το καθεστώς.

Με όλα αυτά ο Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του έχουν καταγγείλει την «πειρατεία» των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταγγέλλουν επίσης τις «φανταστικές και ασυνάρτητες» παραληρηματικές δηλώσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και χαρακτηρίζουν την αρπαγή πετρελαίου από τον ίδιο «νεοαποικιακή» πρακτική.

Η Βενεζουέλα έχει προσφύγει στον ΟΗΕ ζητώντας να παρέμβει. Και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν δεσμευθεί να αντισταθούν στις ΗΠΑ. για παρέμβαση. Σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη, οι Εθνικές Μπολιβαριανές Ένοπλες Δυνάμεις επικαλέστηκαν το πνεύμα του επαναστάτη ιδρυτή της χώρας και δεσμεύτηκαν να αντισταθούν στις ΗΠΑ.

Το παιχνίδι συνεχίζεται.