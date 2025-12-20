newspaper
20.12.2025 | 18:38
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σε νέα κατάσχεση πλοίου της Βενεζουέλας προχώρησαν οι ΗΠΑ
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 20:15

Σε νέα κατάσχεση πλοίου της Βενεζουέλας προχώρησαν οι ΗΠΑ

Είναι το δεύτερο δεξαμενόπλοιο στη Βενεζουέλα που κατάσχουν οι ΗΠΑ – Συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύνταξη
Σε παρεμπόδιση και κατάσχεση πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα,  προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με δηλώσεις τριών Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters το Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτη είναι μια κίνηση που έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που οι Ηνωμένες Πολιτείες  κάνουν κατάσχεση δεξαμενόπλοιου κοντά στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο μεγάλης στρατιωτικής ενίσχυσης των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν πού πραγματοποιείται η επιχείρηση, αλλά πρόσθεσαν ότι η ακτοφυλακή έχει τον πρώτο  ρόλο.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν τις ερωτήσεις στο Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο. Το υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.

Η εντολή Τραμπ

«Διατάζω ΤΟΝ ΠΛHΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚO ΑΠΟΚΛΕΙΣΜO OΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου υπό κυρώσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα αποτελεσματικό εμπάργκο, με τα φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα ύδατα της Βενεζουέλας αντί να διακινδυνεύσουν την κατάσχεση.

Από την πρώτη κατάσχεση, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί δραστικά.

Ενώ πολλά πλοία που παραλαμβάνουν πετρέλαιο στη Βενεζουέλα υπόκεινται σε κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το αργό της χώρας από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν υποστεί κυρώσεις, και ορισμένες εταιρείες, ιδίως η αμερικανική Chevron , μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας με τα δικά τους εξουσιοδοτημένα πλοία.

Πηγή: ΟΤ

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

