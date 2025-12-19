Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε το τάνκερ Qendil πάνω από 1.000 μίλια μακριά από τα σύνορά της, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι η Ρωσία θα απαντήσει.

«Οι Ουκρανοί προφανώς πιστεύουν ότι μπορούν να νομιμοποιήσουν αυτού του είδους τις επιχειρήσεις»

Ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε για το ουκρανικό πλήγμα κατά του τάνκερ στην καθιερωμένη συνέντευξη που δίνει στο τέλος του έτους και είπε ότι το μόνο που θα πετύχει αυτό το πλήγμα είναι να «δημιουργήσει επιπλέον απειλές».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία συνήθως απαντάει σε τέτοιες επιθέσεις με «πολύ ισχυρότερα χτυπήματα» στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας «θα οδηγήσει απλώς σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να προκαλέσει μια «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».

Πρώτη ουκρανική επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Η επίθεση της Ουκρανίας στο ρωσικό τάνκερ, που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Μόσχας, ήταν η πρώτη που έγινε στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μάλιστα, πηγή από την Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται».

Η Ουκρανία δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση, η οποία έγινε με drones.

Δείτε σχετικά βίντεο:

🚨 In a first-of-its-kind attack, Ukraine carried out strikes on an oil tanker belonging to Russia’s «Shadow Fleet» in the Mediterranean Sea. The vessel can be seen being approached by a Ukrainian UAV, with explosions hitting its deck as the drone hovers over the tanker.… pic.twitter.com/7vE1tLqgan — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 19, 2025

‼‼🇷🇺🇴🇲—-Ukraines SBU and likely NATO have just struck an Oman flagged tanker en route from Sikka Port in India, leaving only days ago, to Ust-Luga Port in Russia. The tanker, QENDIL, was allegedly empty at the time of the strike which occurred just south-east of Greece. This… pic.twitter.com/cLIt9yJzoI — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 19, 2025

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι από πού ξεκίνησαν αυτά τα drones.

Πώς η Ουκρανία θα επιχειρήσει να «νομιμοποιήσει» την επίθεσή της

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Μάικλ Κλαρκ επιχείρησε να απαντήσει σε ένα άλλο ερώτημα: πώς θα επιχειρήσει η Ουκρανία να νομιμοποιήσει το πλήγμα αυτό που έγινε τόσο μακριά από τα σύνορά της.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι ο ίδιος θεωρεί το τάνκερ «νόμιμο στόχο».

«Οι Ουκρανοί προφανώς πιστεύουν ότι μπορούν να νομιμοποιήσουν αυτού του είδους τις επιχειρήσεις», υποστήριξε ο Κλαρκ.

Ο στρατιωτικός αναλυτής του βρετανικού μέσου σημειώνει ότι η Ουκρανία θα πατήσει πάνω στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική εναντίον πλοίων από τη Βενεζουέλα, την οποία κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Κλαρκ πρόσθεσε ότι όσα ανέφερε η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας σχετικά με τη πρόκληση σημαντικών ζημιών ήταν «πιθανώς αληθινά» και ότι η επίθεση «προκάλεσε προφανώς κάποιες ζημιές» στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν άδειο.

«Είναι επικίνδυνο. Η επίθεση σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο μπορεί να προκαλέσει οικολογική καταστροφή», πρόσθεσε.