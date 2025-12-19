newspaper
Στα 100 χλμ από την Κρήτη έφτασε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 22:06

Στα 100 χλμ από την Κρήτη έφτασε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε

Το τελευταίο στίγμα του ρωσικού δεξαμενόπλοιου «Qendil» που επλήγη από ουκρανικά πυρά ήταν στα 100 χιλιόμετρα από την Κρήτη

Σύνταξη
Spotlight

Τα δεδομένα θέσης που μεταδίδονται σε live χρόνο από το ταξίδι του κάθε πλοίου εξετάζονται για την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο Qendil, που αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

Όπως φαίνεται, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Ινδία την 1η Δεκεμβρίου, χωρίς φορτίο και κατευθυνόταν σε λιμάνι στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

Στον τελικό του προορισμό θα έφτανε στις αρχές του έτους, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης έκανε στροφή 180 μοιρών ανοιχτά της Κρήτης. Όπως ανέφερε η εταιρεία θαλάσσιων κινδύνων Vanguard Tech το Qendil άλλαξε πορεία γύρω στις 23:00 GMT της 18ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, τα δεδομένα από το Marine Traffic, που παρουσιάζει την πλοήγηση των πλοίων σε χάρτες, δείχνουν ότι το Qendil βρισκόταν περίπου 102 χλμ (64 μίλια) νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η στιγμή της επίθεσης στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο:

Ανέλαβε την ευθύνη η Ουκρανία

Πηγή της SBU, των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στο Qendil.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το ρωσικό πετρελαιοφόρο Qendil», εξήγησε η πηγή, συμπληρώνοντας ότι «η Ρωσία χρησιμοποιούσε το πλοίο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Ο αξιωματούχος της SBU σημείωσε ότι η επίθεση έγινε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος.

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα drones.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο “υπέστη σημαντικές ζημιές” και δεν είναι πλέον σε κατάσταση “να εκπληρώσει την αποστολή του”.

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται» πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Stream newspaper
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Σύνταξη
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
