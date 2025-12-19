Στα 100 χλμ από την Κρήτη έφτασε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε

Τα δεδομένα θέσης που μεταδίδονται σε live χρόνο από το ταξίδι του κάθε πλοίου εξετάζονται για την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο Qendil, που αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

Όπως φαίνεται, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Ινδία την 1η Δεκεμβρίου, χωρίς φορτίο και κατευθυνόταν σε λιμάνι στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

Στον τελικό του προορισμό θα έφτανε στις αρχές του έτους, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης έκανε στροφή 180 μοιρών ανοιχτά της Κρήτης. Όπως ανέφερε η εταιρεία θαλάσσιων κινδύνων Vanguard Tech το Qendil άλλαξε πορεία γύρω στις 23:00 GMT της 18ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, τα δεδομένα από το Marine Traffic, που παρουσιάζει την πλοήγηση των πλοίων σε χάρτες, δείχνουν ότι το Qendil βρισκόταν περίπου 102 χλμ (64 μίλια) νοτιοδυτικά της Κρήτης.

2) I velivoli senza pilota dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina ( #SBU) hanno abbattuto la petroliera #QENDIL, battente bandiera omanita, nel #Mar_Mediterraneo.

Lo ha riferito Interfax-Ucraina, citando fonti. https://t.co/a5JEB96FUg — michelino riformato (@michelinorifor1) December 19, 2025

Η στιγμή της επίθεσης στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο:

💥#СБУ вперше уразила #танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря на відстані 2 тис. км. Було уражено повітряними безпілотниками танкер так званого «#QENDIL«. Він отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням. pic.twitter.com/QpmUajNNLK — BankovaMail (@BankovaMa) December 19, 2025

Ανέλαβε την ευθύνη η Ουκρανία

Πηγή της SBU, των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στο Qendil.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το ρωσικό πετρελαιοφόρο Qendil», εξήγησε η πηγή, συμπληρώνοντας ότι «η Ρωσία χρησιμοποιούσε το πλοίο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Ο αξιωματούχος της SBU σημείωσε ότι η επίθεση έγινε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος.

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα drones.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο “υπέστη σημαντικές ζημιές” και δεν είναι πλέον σε κατάσταση “να εκπληρώσει την αποστολή του”.

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται» πρόσθεσε η πηγή αυτή.