Ουκρανία: Ξεκίνησαν τα ρωσικά αντίποινα – Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε την Οδησσό [βίντεο]
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες. Άλλη μια δύσκολη νύχτα στην Ουκρανία.
Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε απόψε ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.
«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».
Βίντεο από την αντίδραση της αεράμυνας της Οδησσού:
New wave of massive bombardment with cruise missiles in #Odessa is expected later tonight as strategic bombers are reaching their target in a few minutes. The first round with UAVs that exhausted and revealed the AD positions of #Ukraine nazi army , was successful ( video ) 😎🍿 pic.twitter.com/ApqJF1IqIH
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην επίθεση που δέχθηκε το τάνκερ της στη Μεσόγειο.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας σημείωσε: «Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με έναν ρεαλιστικό στόχο: την αύξηση των ασφαλίστρων. Αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν θα διαταράξει τις προμήθειες και, τελικά, θα δημιουργήσει μόνο μια επιπλέον απειλή. Θα ακολουθήσει απάντηση από τη χώρα μας».
Ο Πούτιν μίλησε επίσης για επιθέσεις κατά «πολιτικών υποδομών» και είπε χαρακτηριστικά: «Θα υπάρχει πάντα αντίδραση από την πλευρά μας».
Επίσης σήμερα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα.
Πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.
