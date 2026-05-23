Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα, μέταλ και το Αστεροσκοπείο Αθηνών στις μετρήσεις

Μετά τους Metallica οι Iron Maiden ετοιμάζονται να φέρουν το δικό τους μέταλ κύμα ενέργειας στο ΟΑΚΑ.

Η ανταπόκριση του κοινού στη μεγάλη βραδιά των Iron Maiden ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου να θυμίζει γιορτή από νωρίς το πρωί.

Νέοι αλλά και πιστοί αφοσιωμένοι οπαδοί των Iron Maiden έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ για να δώσουν το παρών στη μεγάλη συναυλία της μπάντας που θέλει να γράψει το δικό της κεφάλαιο στην αρένα του Ολυμπιακού Σταδίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Run For Your Lives World Tour 2026.

Οι πύλες άνοιξαν στις 17:00 ακριβώς επιβεβαιώνοντας πως η μπάντα έχει το δικό της κοινό στην Ελλάδα.

Η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες rock συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, με χιλιάδες fans να ετοιμάζονται για μία ακόμη ιστορική βραδιά δίπλα στον Eddie και τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.

Oι Iron Maiden εμφανίζονται ξανά στην Αθήνα μετά από το live του 2022.

«Ζούμε και πεθαίνουμε για τη Maidenάρα»

​Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι πιστοί φίλοι της μπάντας περιέγραψαν τη δική τους αγωνία, τις θυσίες της αναμονής κάτω από τον άστατο καιρό, αλλά και τις μεγάλες τους προσδοκίες για τη αποψινή βραδιά.

​Η νέα γενιά της «μεϊντενάρας»: Οι 18άρηδες στην πρώτη γραμμή από τις οκτώ το πρωί

​Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

​Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

​Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».

​Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ

​Λίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες.

Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί. «Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος:

«Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε…».

Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή είναι η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».

​Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills».

Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».

Το Αστεροσκοπείο στις επάλξεις

Μετά την εκρηκτική εμφάνιση των Metallica στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα συνεχίσει τη σεισμολογική καταγραφή στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης συναυλίας των Iron Maiden.

Η ιδέα να συνδυαστεί η ενέργεια μιας rock ή metal συναυλίας με τη σεισμική επιστήμη δεν είναι ολοκαίνουργια διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή ενός άκρως ενδιαφέροντος «ντέρμπι» κορυφής.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες, παρακολουθεί την απόκριση του εδάφους και τις μικροδονήσεις που προκαλούνται από τη μαζική κίνηση του πλήθους μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μετά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη συναυλία των Metallica, οι επιστήμονες επέστρεψαν στο ΟΑΚΑ για το «Μέρος 2ο» του πειράματος, μετρώντας την κινητικότητα των οπαδών των Iron Maiden.

Μέσα από την ειδική πλατφόρμα Realtime Seismic Monitoring, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά πώς οι ρυθμικοί κραδασμοί και τα «mosh pits» μεταφράζονται σε σεισμολογικά διαγράμματα.

Κεντρική φωτό @facebook.com/ironmaiden