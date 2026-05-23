23.05.2026 | 20:00
Νέα σεισμική δόνηση, 4 Ρίχτερ, ανοιχτά της Κάσσου
Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα, μέταλ και το Αστεροσκοπείο Αθηνών στις μετρήσεις
The Good Life 23 Μαΐου 2026, 19:24

Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα, μέταλ και το Αστεροσκοπείο Αθηνών στις μετρήσεις

Χιλιάδες φίλοι των Iron Maiden έχουν κατακλύσει από νωρίς το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών για τη συναυλία που θέλει να κάνει το δικό της «σεισμό»

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Μετά τους Metallica οι Iron Maiden ετοιμάζονται να φέρουν το δικό τους μέταλ κύμα ενέργειας στο ΟΑΚΑ.

Η ανταπόκριση του κοινού στη μεγάλη βραδιά των Iron Maiden ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου να θυμίζει γιορτή από νωρίς το πρωί.

Νέοι αλλά και πιστοί αφοσιωμένοι οπαδοί των Iron Maiden έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ για να δώσουν το παρών στη μεγάλη συναυλία της μπάντας που θέλει να γράψει το δικό της κεφάλαιο στην αρένα του Ολυμπιακού Σταδίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Run For Your Lives World Tour 2026.

Οι πύλες άνοιξαν στις 17:00 ακριβώς επιβεβαιώνοντας πως η μπάντα έχει το δικό της κοινό στην Ελλάδα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ανοίγουν οι πύλες:

Η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες rock συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, με χιλιάδες fans να ετοιμάζονται για μία ακόμη ιστορική βραδιά δίπλα στον Eddie και τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.

Oι Iron Maiden εμφανίζονται ξανά στην Αθήνα μετά από το live του 2022.

«Ζούμε και πεθαίνουμε για τη Maidenάρα»

​Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι πιστοί φίλοι της μπάντας περιέγραψαν τη δική τους αγωνία, τις θυσίες της αναμονής κάτω από τον άστατο καιρό, αλλά και τις μεγάλες τους προσδοκίες για τη αποψινή βραδιά.

​Η νέα γενιά της «μεϊντενάρας»: Οι 18άρηδες στην πρώτη γραμμή από τις οκτώ το πρωί

​Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

​Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

​Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».

​Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ

​Λίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες.

Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί. «Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος:

«Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε…».

Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή είναι η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».
​Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills».

Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».

Το Αστεροσκοπείο στις επάλξεις

Μετά την εκρηκτική εμφάνιση των Metallica στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα συνεχίσει τη σεισμολογική καταγραφή στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης συναυλίας των Iron Maiden.

Η ιδέα να συνδυαστεί η ενέργεια μιας rock ή metal συναυλίας με τη σεισμική επιστήμη δεν είναι ολοκαίνουργια διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή ενός άκρως ενδιαφέροντος «ντέρμπι» κορυφής.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες, παρακολουθεί την απόκριση του εδάφους και τις μικροδονήσεις που προκαλούνται από τη μαζική κίνηση του πλήθους μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μετά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη συναυλία των Metallica, οι επιστήμονες επέστρεψαν στο ΟΑΚΑ για το «Μέρος 2ο» του πειράματος, μετρώντας την κινητικότητα των οπαδών των Iron Maiden.

Μέσα από την ειδική πλατφόρμα Realtime Seismic Monitoring, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά πώς οι ρυθμικοί κραδασμοί και τα «mosh pits» μεταφράζονται σε σεισμολογικά διαγράμματα.

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay's μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Έως και το 70% των κοριτσιών μπορεί να βρίσκεται σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, ενώ ο νέος νόμος καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το διαζύγιο αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν.

Σύνταξη
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Κόσμος 23.05.26

Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα πυρηνικά της Τεχεράνης, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις

Νατάσα Σινιώρη
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

Σύνταξη
Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη
Προκλητικός 23.05.26

Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών, το ξεκίνησε η Μερκούρη

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύνταξη
Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη
Αγωνία 23.05.26

Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες

Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής την 19η Μαΐου - Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα

Σύνταξη
Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
Β. Ελλάδα 23.05.26

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος

Σύνταξη
To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
Ελλάδα 23.05.26

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος

Σύνταξη
Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
Τα στοιχεία 23.05.26

Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας

Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 23.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

