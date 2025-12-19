Ο Τραμπ «αφήνει στο τραπέζι» το ενδεχόμενο πολέμου με την Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα.

«Δεν το αποκλείω, όχι», δήλωσε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ διέταξε την Τρίτη «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και που πλέουν από και προς τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο της χώρας, Νικολά Μαδούρο. Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν πρόσφατα και ένα πετρελαιοφόρο που συνελήφθη κοντά στη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία της κυβέρνησης έχει ήδη οδηγήσει σε 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης μιας «διπλής επίθεσης» που βρίσκεται υπό την κρίση του Κογκρέσου.

Στην τηλεφωνική συνέντευξή του, ο Τραμπ απάντησε «Δεν συζητώ αυτό το θέμα» όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο τέτοιες ενέργειες να οδηγήσουν σε πόλεμο.

Όταν όμως πιέστηκε, επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι πιθανό και είπε ότι θα γίνουν επιπλέον κατασχέσεις πετρελαιοφόρων. Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι τόσο ανόητοι ώστε να συνεχίσουν να πλέουν, θα καταλήξουν σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να απαντήσει αν ο τελικός του στόχος είναι η ανατροπή του Μαδούρο.

«Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε ο Τραμπ. «Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Ο Τραμπ ειρηνοποιός

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα είναι σημαντική. Από καιρό προσπαθεί να διακριθεί από την επιθετική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και το 2024, η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στην ικανότητά του να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένους συγκρούσεις.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ είπε ότι «δεν θα ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις έχουν στοχεύσει σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει τον «τρομοκρατικό εμπόριο».

Η οικονομία του πολέμου

Την Τετάρτη, ο Τραμπ προσπάθησε να υπερασπιστεί τις οικονομικές του πολιτικές σε μια εθνική ομιλία σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, καθώς οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το κόστος ζωής.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «μερίδιο πολεμιστή» ύψους 1.776 δολαρίων που θα δοθεί σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μέλη του στρατού προς τιμήν της ίδρυσης της χώρας πριν από σχεδόν 250 χρόνια.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις πληρωμές «πολύ σύντομα» — «Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, όλα θα έχουν καταβληθεί» — και είπε ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω του «One Big Beautiful Bill» και των εσόδων από τους δασμούς.

«Κερδίζουμε τόσα πολλά χρήματα από τους δασμούς που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να μας μείνουν πολλά», είπε.