Το Ιράν προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση «της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος καταγγέλλει συνωμοσία για την ανατροπή του που απεργάζεται κατ’ αυτόν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο Τραμπ

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τους τελευταίους μήνες αρμάδα πολεμικών πλοίων και δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, στο όνομα υποτιθέμενης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από την αρχή αυτού του μήνα, προχώρησαν στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «απόλυτου αποκλεισμού» που ανακοίνωσε πως διέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνδιάλεξη με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αφορούσε «τις πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδιαίτερα τις απειλές, τις πράξεις πειρατείας των ΗΠΑ και την κλοπή πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ιβάν Χιλ.

«Η Βενεζουέλα δέχθηκε την έκφραση της απόλυτης αλληλεγγύης από μέρους της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την προσφορά της για συνεργασία σε όλα τα πεδία για να αγωνιστεί εναντίον της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν διά της βίας», πρόσθεσε έπειτα από τη συνομιλία του με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έχει ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα προμηθεύοντας καύσιμα, διατροφικά ήδη και φάρμακα.

Η Κίνα και η Ρωσία, άλλοι δυο σύμμαχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, έχουν επίσης εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο μπροστά στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

