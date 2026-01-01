Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η κυβέρνηση της Ρωσίας υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα στις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη ενός τάνκερ που έπλεε προς τη Βενεζουέλα και τώρα διαφεύγει από την Ακτοφυλακή στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο άτομα που επικαλούνται οι New York TImes.

Το αίτημα παραδόθηκε αργά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία συζήτησαν το διπλωματικό μήνυμα υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το αίτημα εστάλη επίσης στο Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ανέφερε μια από τις πηγές.

Η διαμάχη για το πετρελαιοφόρο έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο. Οι New York Times πιθανολογούν πως οι ΗΠΑ δεν θα θέλουν να έρθουν οι ίδιες σε σύγκρουση με την Ρωσία εν μέσω προσπαθειών επιβολής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ναύτες… ζωγράφισαν μια ρωσική σημαία στο πλοίο

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούσαν το δεξαμενόπλοιο, γνωστό ως Bella 1, για σχεδόν δύο εβδομάδες. Το πλοίο, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για να παραλάβει πετρέλαιο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσπάθησαν να το σταματήσουν και να επιβιβαστούν σε αυτό στην Καραϊβική Θάλασσα. Οι ΗΠΑ δήλωσαν πως δεν είχαν τα μέσα για να κατασχέσουν το πλοίο όταν ανιχνεύθηκε, καθώς η ακτοφυλακή δεν μπορούσε να κάνει ρεσάλτο.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι το πλοίο δεν έφερε έγκυρη εθνική σημαία, γεγονός που το καθιστούσε σκάφος χωρίς νηολόγιο και επιδεκτικό επιβίβασης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και ότι διέθεταν ένταλμα κατάσχεσης. Ωστόσο, το πλήρωμα του Bella 1 αρνήθηκε να συμμορφωθεί, κάνοντας αναστροφή και επιστρέφοντας στον Ατλαντικό.

Στις ημέρες που ακολούθησαν, το πλοίο προσπάθησε να ζητήσει την προστασία της Ρωσίας, με το πλήρωμά του να ζωγραφίζει μια ρωσική σημαία στο πλάι του και να επικοινωνεί με την ακτοφυλακή μέσω ασυρμάτου για να δηλώσει ότι έπλεε υπό ρωσική δικαιοδοσία. Το Bella 1 εμφανίστηκε πρόσφατα στο επίσημο μητρώο πλοίων της Ρωσίας, με ένα νέο όνομα, το Marinera, και λιμάνι καταγωγής το Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ΗΠΑ θεωρούν ανεπίσημα το πλοίο παράνομο

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί το δεξαμενόπλοιο «παράνομο», με την κατηγορία πως έφερε ψευδή σημαία όταν το προσέγγισε για πρώτη φορά η Ακτοφυλακή. Αν και η εξασφάλιση ρωσικής προστασίας μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση για το Bella 1 σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διπλωματική παρέμβαση της Ρωσίας θα μπορούσε να περιπλέξει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κατασχέσουν το δεξαμενόπλοιο, η οποία πηγάζει από μια συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Ο Ντέιβιντ Τάνενμπαουμ , πρώην υπεύθυνος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν είναι «σαφές» εάν η παροχή «εγγραφής σημαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας» από τη Ρωσία στο πλοίο θα αποδειχθεί έγκυρη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει τύποις ναυτικό αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, καθώς επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Οι εξαγωγές πετρελαίου, κυρίως προς την Κίνα, έχουν κρατήσει την οικονομία της Βενεζουέλας «όρθια» τρόπον τινά παρά την δυσχερή θέση που βρίσκεται. Τα κέρδη της Βενεζουέλας από την πώληση πετρελαίου αγγίζουν το 95% των εσόδων της.