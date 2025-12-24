Ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε χθες Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ θα αυστηροποιήσουν στον μέγιστο βαθμό την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, με στόχο να στερήσουν από τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τους πόρους που η Ουάσιγκτον τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται για να χρηματοδοτήσει το αποκαλούμενο «Καρτέλ των Ηλιων» – Cartel de Los Soles (στη φωτογραφία του Reuters/Mike Segar, επάνω, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς).

«Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο», έκρινε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ

«Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας του επιτρέπει να παραμείνει με δόλιο τρόπο στην εξουσία και να συνεχίσει τις ναρκοτρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη Μάικ Γουόλτς στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα έχει χαρακτηρίσει την επισημοποίηση της απόφασης των ΗΠΑ να προστεθεί το Cártel de los Soles («Καρτέλ των Ηλιων») στη μαύρη λίστα των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων «νέο και γελοίο ψέμα» με σκοπό να δικαιολογηθεί «παράνομη» στρατιωτική επέμβαση, καθώς η κρίση ανάμεσα στις δυο χώρες δεν σταματά να οξύνεται.

«Εξυπνο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε προχθές πως θα ήταν «έξυπνο» ο ομόλογός του της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο αμερικανός ομόλογός του «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.