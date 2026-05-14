Δεύτερη φορά που αποκλείεται στα playoffs ομάδα του Ματίας Λεσόρ από 0-2!

Ο Παναθηναϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που χάνει τη σειρά από 2-0 και δέχεται reverse sweep, με τη Βαλένθια να παίρνει τελικά την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ματίας Λεσόρ είναι ο συνδετικός κρίκος και στις δύο περιπτώσεις, καθώς έχει υπάρξει μέλος και της Παρτιζάν, η οποία το έπαθε πρώτη.

Το 2023 η Ρεάλ γύρισε τη σειρά με την Παρτιζάν από 0-2 με δύο εντός έδρας ήττες σε 3-2, κερδίζοντας back to back στο Βελιγράδι και ξανά στη Μαδρίτη, για να κατακτήσει μάλιστα στη συνέχεια το τρόπαιο της Euroleague.

Σε μία σειρά ωστόσο που χρειάστηκαν να γίνουν απίθανα πράγματα για να μείνει εκτός η Παρτιζάν με το παρκέ να γίνεται ρινγκ και τους Γιουλ και Πάντερ να πιάνονται στα χέρια, ενώ ο Γιαμπουσέλε έκανε λαβή… ελληνορωμαϊκής πάλης στον Ντάντε Έξουμ, με τη Euroleague τιμωρεί τους παίκτες και το μομέντουμ να γυρίζει ανάποδα και να πηγαίνει με το μέρος των Ισπανών.

Ο Λεσόρ ήταν και τότε βασικό μέλος των «ασπρόμαυρων», όπως και τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο σέντερ να γίνεται έτσι ο πρώτος παίκτης που ζει αυτό το πράγμα δύο φορές.

Η πρώτη φορά του Αταμάν

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Εργκίν Αταμάν χάνει σε 5ο παιχνίδι των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου μέχρι τώρα είχε 4-0.

Ο Τούρκος είχε οδηγήσει σε δύο προκρίσεις την Εφές και σε άλλες δύο τον Παναθηναϊκό, αλλά απόψε δεν κατάφερε να φέρει τη νίκη στους Πράσινους, με την Βαλένθια να παίρνει την πρόκριση στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη σεζόν 2018-2019 ο Αταμάν βρισκόταν στον πάγκο της Αναντολού Εφές, με την τούρκικη ομάδα να κερδίζει στο Game 5 την Μπαρτσελόνα με 75-68. Τη σεζόν 2020-2021 και πάλι ως προπονητής της τούρκικης ομάδας, η Εφές επικράτησε της Ρεάλ με 88-83.

Τη σεζόν 2023-2024 ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους Πράσινους να κερδίζουν την Μακάμπι με 81-72, ενώ τη σεζόν 2024-2025 οι Πράσινοι νίκησαν την Εφές με 75-67.

Τα Game 5 του Αταμάν:

2025-26: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64

2024-25: Παναθηναϊκός – Εφές 75-67

2023-24: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72

2020-21: Εφές – Ρεάλ 88-83

2018-19: Εφές – Μπαρτσελόνα 75-68