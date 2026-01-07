Σε επικίνδυνα νερά: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ που σχετίζεται με τη Βενεζουέλα

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ «ανακοίνωσε σήμερα την κατάσχεση του πλοίου M/V Bella 1, τώρα Marinera, για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων».

Σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτουν: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου M/V Bella 1, το οποίο πλέον φέρει την ονομασία Marinera, για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφεραν ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αφού το πλοίο εντοπίστηκε από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής USCGC Munro.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια πολυήμερη επιχείρηση καταδίωξης, καθώς, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, το δεξαμενόπλοιο —το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα και φέρει ρωσική σημαία— καταδιωκόταν για περισσότερες από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Το πλοίο είχε προηγουμένως διαφύγει ενός άτυπου αμερικανικού «αποκλεισμού» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και είχε αποκρούσει απόπειρες επιβίβασης από δυνάμεις της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν η Ακτοφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα ρωσικό υποβρύχιο, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας.

Παράλληλα, πλάνα που μεταδόθηκαν από τον ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Russia Today δείχνουν ένα ελικόπτερο να παρακολουθεί πλοίο εν πλω. Το ελικόπτερο φαίνεται να είναι τύπου MH-6 Little Bird, που χρησιμοποιείται από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό πτερύγιο σε σχήμα Τ στο πίσω μέρος. Αν και το βίντεο δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα, η χρονική στιγμή της μετάδοσής του συμπίπτει με τις αναφορές περί απόπειρας κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλάνα που να δείχνουν πραγματική επιβίβαση στο πλοίο.

Το Marinera αποτελεί το πιο πρόσφατο δεξαμενόπλοιο που στοχοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας. Σε ξεχωριστή εξέλιξη, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχαίτισε σε λατινοαμερικανικά ύδατα ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας την εντατικοποίηση των αμερικανικών επιχειρήσεων επιβολής κυρώσεων στη θάλασσα.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports. The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Τι είναι το Marinera, προηγουμένως γνωστό ως Bella 1;

Η τελευταία αυτή επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάληψη του Marinera ακολουθεί μια πρώτη απόπειρα κατάληψης του δεξαμενόπλοιου τον περασμένο μήνα στην Καραϊβική, όταν πιστευόταν ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε ένταλμα κατάσχεσης του πλοίου, το οποίο κατηγορήθηκε για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Στη συνέχεια, άλλαξε πορεία, άλλαξε όνομα και επανεγγράφηκε ως ρωσικό πλοίο.

Προηγουμένως είχε καταχωρηθεί ψευδώς υπό τη σημαία της Γουιάνας. Ιστορικά, έχει μεταφέρει βενεζουελάνικο αργό πετρέλαιο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι άδειο αυτή τη στιγμή.

Έκτοτε, καταδιώκεται από τις αμερικανικές αρχές σε ολόκληρο τον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ η Ρωσία φέρεται να έχει αποστείλει υποβρύχιο για να το συνοδεύσει κατά τη διέλευσή του από τον ωκεανό.

Τα τελευταία δεδομένα θέσης του πλοίου δείχνουν ότι έκανε απότομη στροφή προς τα νότια και επιβράδυνε σε οκτώ κόμβους από τις 11:26 GMT.

Το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται τώρα περίπου 200 χιλιόμετρα (124 μίλια) νότια της ακτής της Ισλανδίας.