Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Είναι σαφές πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και πολιτικού σχολιασμού με τις επιλογές του, όπως συνέβη με την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της «Πρώτης Μαχήτριας» όπως την αποκαλούν στο Καράκας, Σίλια Φλόρες.

Με αυτή την αφορμή το πολιτικό -και όχι μόνο- περιοδικό New Yorker επέλεξε να κλείσει το μάτι στην πολιτική γελοιογραφία περασμένων αιώνων, η οποία έβαζε στο στόχαστρο την απληστία των μεγιστάνων του πετρελαίου, μόλις έγινε αντιληπτό πως το νέο αυτό προϊόν θα αποτελούσε τον «μαύρο χρυσό» και η εξασφάλισή του θα κόστιζε ζωές εντός και εκτός των ΗΠΑ.

Τι σχολιάζει το New Yorker για τον Τραμπ και την Βενεζουέλα

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, ο σκιτσογράφος Μπάρι Μπλιτ αποφάσισε ότι η εικόνα του για το εξώφυλλο του τεύχους της 19ης Ιανουαρίου 2026 θα μπορούσε να ανακαλεί τις πολιτικές γελοιογραφίες της Χρυσής Εποχής που σατιρίζονταν τους πετρελαϊκούς μεγιστάνες και τους μικρούς τυράννους της εποχής» όπως ανέφερε το περιοδικό στην επεξήγηση της επιλογής εξωφύλλου.

«Μετά από χρόνια που απεικόνιζα τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν χρειάστηκα καμία φωτογραφία ως πρότυπο για να το σχεδιάσω», είπε ο Μπλιτ. «Τα χαρακτηριστικά του είναι χαραγμένα στη μνήμη μου και δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα αυτό» σχολίασε δεικτικά.

Είναι σαφές πως ο Τραμπ μπορεί να έχει επιτείνει τον φόβο για το μέλλον του κόσμου και την διαφαινόμενη κατάρρευση του Διεθνούς Δικαίου μέσα από τα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αμερικανικές επιθέσεις σε 7 χώρες πριν καν κλείσει χρόνο, όμως έχει κάνει την δουλειά των σκιτσογράφων ενδιαφέρουσα σε σημείο που αυτά τα εξώφυλλα θα μείνουν στα εγχειρίδια πολιτικής γελοιογραφίας και πολιτικής ιστορίας ως υπενθύμιση για το μέλλον.