ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα το οποίο θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Πλέον το ψήφισμα πηγαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να συζητηθεί περαιτέρω.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά. Πέντε Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ την απαγόρευσης, μαζί με όλους του Δημοκρατικούς. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατέχει πλειοψηφία 53-47 εδρών στη Γερουσία.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα. Στη διάρκειά της βομβάρδισαν στόχους στη πρωτεύουσα Καράκας και άλλες πόλεις, ενώ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Παραπλάνησε το Κογκρέσο»

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων το 2024 έπεσαν σε τοίχο, καθώς τις είχαν μπλοκάρει οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Επρόκειτο για ψηφίσματα καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα. Εκείνη την εποχή γίνονταν επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο, καθώς ενήργησε μόνος του, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει το Σώμα ως όφειλε. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαιτεί από κάθε πρόεδρο να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου πριν ξεκινήσει μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους αντιδρώντες βουλευτές και γερουσιαστές, ότι «το Κογκρέσο τείνει να κάνει διαρροές», υπονοώντας ότι θα εξέθεταν την επιχείρηση.

Εναντίον της επίθεσης τάχθηκαν τόσο Δημοκρατικοί, μέλη του Κογκρέσου, δημοσίως, όσο και Ρεπουμπλικάνοι, αν και παρασκηνιακά. συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών δημοσίως και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων παρασκηνιακά.

Οργή Τραμπ

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δικαίωμα βέτο στο ψήφισμα, εκφράστηκε με οργή κατά της «ανοησίας» πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που ψήφισαν υπέρ του περιορισμού των εξουσιών του αναφορικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Το ψήφισμα συνιστά σοβαρό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, που υποστήριξε ότι αυτοί οι πέντε γερουσιαστές (Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι, Ραντ Πολ, Τζος Χόλεϊ, Τοντ Γιανγκ) «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν».

Σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, πρόσθεσες: «Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», κρίνοντας πως το κείμενο που εξέτασε η Γερουσία των ΗΠΑ ήταν «αντισυνταγματικό».