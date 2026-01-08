«Φρένο» στον Τραμπ θέλει να βάλει η Γερουσία των ΗΠΑ, μπλοκάροντας νέα στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ πρόκειται να εξετάσει σήμερα, Πέμπτη, ένα ψήφισμα που θα εμποδίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προβεί σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, με τους υποστηρικτές του μέτρου να δηλώνουν πως θα μπορούσε να ψηφιστεί με μικρή διαφορά.

Λίγες ημέρες μετά τη δραματική στρατιωτική επιδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι γερουσιαστές θα ψηφίσουν το τελευταίο από μια σειρά μέτρων πολεμικών εξουσιών που έχουν εισαχθεί από τότε που η κυβέρνηση ενέτεινε την στρατιωτική πίεση στη χώρα, με επιθέσεις σε πλοία ανοικτά των ακτών της, τον Σεπτέμβριο.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν μπλοκάρει όλα τα μέτρα, αλλά η τελευταία ψηφοφορία ήταν μόλις 49 – 51, καθώς δύο γερουσιαστές από το κόμμα του Τραμπ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν ένα ψήφισμα τον Νοέμβριο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν δηλώσει τότε στους βουλευτές ότι δεν σχεδίαζαν αλλαγή καθεστώτος ή επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Το σκέφτονται και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ορισμένοι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών δημοσίως και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων παρασκηνιακά.

«Μίλησα σήμερα με τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικάνους που δεν ψήφισαν προηγουμένως υπέρ αυτού του ψηφίσματος και τώρα το σκέφτονται», δήλωσε ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι που συνυπογράφει το ψήφισμα, σε συνέντευξη Τύπου πριν από την ψηφοφορία.

Να σημειωθεί ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ κατέχει πλειοψηφία 53-47 εδρών στην αμερικανική Γερουσία.

Ποντάρουν στους Ρεπουμπλικανούς οι Δημοκρατικοί

Η ψήφισή του από τη Γερουσία θα ήταν μια σημαντική νίκη για τους βουλευτές που έχουν προωθήσει το ζήτημα των πολεμικών εξουσιών. Ωστόσο, για να γίνει νόμος, η απόφαση θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, και να επιβιώσει από το αναμενόμενο βέτο του Τραμπ, κάτι που θα απαιτήσει πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο Σώματα.

Οι βουλευτές αναγνώρισαν τα εμπόδια, αλλά δήλωσαν ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μια παρατεταμένη και δαπανηρή εκστρατεία για την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στον ιστότοπό του Truth Social ότι επιθυμεί την αύξηση του αμερικανικού στρατιωτικού προϋπολογισμού από 1 τρισεκατομμύριο σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαιτεί από κάθε πρόεδρο να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου πριν ξεκινήσει μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση – κάτι που δεν έκανε ο Τραμπ πριν από την επέμβαση την Βενεζουέλα.

Οι γερουσιαστές που αντιτίθενται στο ψήφισμα για τα πολεμικά δικαιώματα υποστηρίζουν ότι η σύλληψη του Μαδούρο είναι μια επιχείρηση επιβολής του νόμου και όχι στρατιωτική δράση. Ο Μαδούρο θα δικαστεί σε αμερικανικό δικαστήριο με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, για την οποία έχει δηλώσει αθώος. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, να ξεκινήσει περιορισμένες στρατιωτικές δράσεις που θεωρεί απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια.