Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στη χώρα να χτίσει τον «ονειρικό στρατό» της (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον “Ονειρικό Στρατό” που δικαιούμαστε εδώ και καιρό»

«Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με Γερουσιαστές, Βουλευτές, Υπουργούς και άλλους Πολιτικούς Εκπροσώπους, αποφάσισα ότι, για το καλό της χώρας μας, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, ο Στρατιωτικός Προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν πρέπει να είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια», έγραψε ο Τραμπ χθες Τετάρτη σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον “Ονειρικό Στρατό” που δικαιούμαστε εδώ και καιρό και, το πιο σημαντικό, θα μας κρατήσει ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ανεξάρτητα από τον εχθρό», πρόσθεσε.

«Από τους δασμούς»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αν δεν υπήρχαν τα έσοδα από τους δασμούς της κυβέρνησής του σε άλλες χώρες, θα έλεγε ότι ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να διατηρηθεί στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η πρόταση του αμερικανού προέδρου για τον προϋπολογισμό κατατίθεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία ακολούθησε μήνες στρατιωτικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στη Δανία, για λόγους εθνικής ασφάλειας.