Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι η Βενεζουέλα δεν θα αγοράσει παρά μόνο προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ με τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου της στην οποία θα προχωρήσει η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο συμφωνίας την οποία υπαγόρευσε η Ουάσιγκτον στο Καράκας.

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο από τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, αγροτικά προϊόντα, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Venezuela is going to be purchasing ONLY American Made Products, with the money they receive from our new Oil Deal… A wise choice, and a very good thing for the people of Venezuela, and the United States.» – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0pvM6QVa0L — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Το βράδυ προχθές Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στις ΗΠΑ «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Επ΄αόριστον»

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, είχε δηλώσει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα βρίσκεται στα χέρια των ΗΠΑ επ’ αόριστον και τα χρήματα από την πώλησή του θα κατατίθενται σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την Ουάσιγκτον.

«Θα βγάλουμε στην αγορά το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από τη Βενεζουέλα, πρώτα αυτό το πετρέλαιο που είναι επί του παρόντος μπλοκαρισμένο (σ.σ. από τις ΗΠΑ) και στη συνέχεια, για αόριστο χρονικό διάστημα, θα πουλάμε την παραγωγή της Βενεζουέλας στην αγορά», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέδριο της Goldman Sachs για την ενέργεια στο Μαϊάμι (περισσότερα εδώ).