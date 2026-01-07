«Χωρίς εμένα η Ρωσία θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία», καυχιέται ο Τραμπ
Πέρα από τον κομπασμό του για την Ουκρανία, ο Τραμπ εξήρε για ακόμα μία φορά τον εαυτό του γιατί «έβαλε τέλος σε 8 πολέμους» και έριξε «καρφιά» στο NATO
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι αν δεν είχε παρέμβει, η Ρωσία θα είχε καταλάβει πλήρως την Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του στο Truth Social.
Ο Τραμπ έγραψε ότι οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ «δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους» και ξόδευαν μόνο το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, μέχρι που έγινε αυτός Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Τώρα, πρόσθεσε, οι χώρες της Συμμαχίας «πληρώνουν το 5% του ΑΕΠ» για αμυντικές δαπάνες.
«Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου έβαλα τέλος σε 8 πολέμους, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέλεξε ανόητα να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές», καυχήθηκε.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εξέφρασε αμφιβολίες ότι η Συμμαχία θα στηρίξει τις ΗΠΑ αν η χώρα το χρειαστεί.
«Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν δεν είναι εκεί για εμάς», πρόσθεσε.
Τι είπε ο Τραμπ για τα σχέδια της Ρωσίας
Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πλήρους πολέμου δεν ήταν αρκετά για τη Μόσχα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θέλει να καταλάβει όλο το έδαφος της Ουκρανίας.
Πρόσφατα, ο Αμερικανός ηγέτης σχολίασε επίσης την «ανάγκη» της Ουκρανίας να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, λέγοντας ότι η Ρωσία «θα καταλάμβανε ούτως ή άλλως αυτά τα εδάφη σε λίγους μήνες».
Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε πρόσφατα τους στρατιώτες του να συνεχίσουν την επίθεση στη Ζαπορίζια και να επεκτείνουν τη «ζώνη ασφαλείας» στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο.
